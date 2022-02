Google One: VPN-Dienst ab sofort für iPhone verfügbar

2-TB-Tarif mit VPN für iPhones

Kosten und Voraussetzungen

Die Auswahl an Anbietern, die Cloud-Speicher zur Verfügung stellen, ist enorm. Viele Dienst versuchen daher, Speicherpakete mit weiteren Features anzureichern, um sich mit Alleinstellungsmerkmalen hervorzuheben. Apple bündelt gar unterschiedliche Dienste mit einem Plus an iCloud-Kapazitäten, Google geht da einen etwas anderen Weg: Der Google One genannte Abo-Service konzentriert sich in erster Linie auf den Speicherplatz, umfasst aber auch Komfortfunktionen wie einen rund um die Uhr erreichbaren Support von Experten des Unternehmens. Wer sich für den Premium-Tarif entscheidet, erhält zudem Zugriff auf den VPN-Dienst. Dieser war allerdings bislang ausschließlich Android-Smartphones vorbehalten.15 GB Speicherplatz sind bei jedem Google-Konto dabei, Upgrades sind hingegen kostenpflichtig: Nutzer haben hierzulande die Wahl zwischen 100 GB, 200 GB sowie 2 TB an Cloud-Speicher, in den USA sind gar bis zu 30 TB möglich. Der Premium-Tarif von Google One (2 TB Speicher) beinhaltet neben den bereits erwähnten Vorzügen auch die Möglichkeit, Googles VPN-Service in Anspruch zu nehmen. Nachdem der Konzern bereits im Oktober 2020 ankündigte, den Dienst auch für iOS-Nutzer bereitzustellen, lässt Google jetzt Taten folgen: In einem Blog-Beitrag kündigt das Unternehmen an, das Feature ab heute schrittweise für das iPhone anzubieten, sofern eine Buchung von Google One Premium vorliegt. Dabei beschränkt sich die Möglichkeit, ein VPN zuzuschalten, nicht nur auf einen Nutzer: Wie bereits beim Cloud-Speicher profitieren bis zu fünf weitere Anwender davon.Google One Premium schlägt mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche, das Jahresabonnement ist etwas preiswerter und kostet 99,99 Euro. Ferner benötigen Anwender die neuste Version 1.22 der entsprechenden App , um den VPN-Service auf dem iPhone aktivieren zu können. Als Mindestvoraussetzung gilt iOS 13 – das iPhone 6 sowie ältere Geräte gehen also leer aus.