Google Backup & Sync sichert Mac-Ordner in Google Drive

Google hat unter der Bezeichnung "Backup & Sync" eine Lösung für Mac und Windows veröffentlicht, um Ordner und Dateien zwischen Computern synchron zu halten oder als Zweitsicherung in Google Drive abzulegen. Damit mausert sich Google Drive zu einer Backup-Lösung für den Mac - genügend gebuchter Speicherplatz vorausgesetzt.Die bisherige Drive-App wird allerdings noch für Unternehmenskunden angeboten, da sich "Backup & Sync" vor allem an Privatanwender richtet. Irgendwann soll die Drive-App aber vollständig ersetzt werden. Da "Backup & Sync" sowohl die Drive-App als auch den Fotos-Uploader ersetzt, bietet es eine besondere Behandlung von Bildern an.So können Bilder entweder als Original unverändert hochgeladen werden oder aber in speicheroptimierter hoher Qualität. Letzteres macht Google den Nutzern schmackhaft, indem bei der speicheroptimierten Variante beliebig viele Fotos hochgeladen werden dürfen. In dem Fall bleiben die Fotos bei Berechnung der freien Kapazität von Google Fotos einfach unberücksichtigt.Google Backup & Sync setzt auf Python 2.7 und ist damit auf allen Macs ab OS X 10.5 Leopard lauffähig. Zur Nutzung der Software ist ein Google-Konto notwendig, welches für Google Drive und Google Fotos verwendet wird.