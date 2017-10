Google-App für iPad unterstützt Drag&Drop für Textsuche und Ergebnisse

Google hat die gleichnamige iPad-App aktualisiert und damit Unterstützung für das mit iOS 11 eingeführte Drag&Drop integriert. Hierbei können Nutzer Inhalte in beide App-Richtungen verschieben, sodass sich beispielsweise Suchtreffer oder Textinhalte von Webseiten in anderen Apps ablegen lassen. Dabei werden auch erweiterte Informationen wie Web-Adresse mit übertragen, sodass im Fall der Erinnerungs-App ein Suchtreffer als Aufgaben-Punkt mit Safari-Link geführt wird.In die andere Richtung lassen sich wiederum Texte und Web-Adressen in die Google-App hineinbewegen, wobei Texte gesucht und Web-Adressen in einem neuen Tab geöffnet werden. Das Suchen von Bildern und Fotos ist hingegen mit der Google-App nicht möglich, sodass auch Drag&Drop dementsprechend nicht unterstützt wird. Neben der Hauptneuerung enthält das Update auf Version 37 auch kleinere Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen.Die Google-App für iPhone und iPad setzt mindestens iOS 9.0 voraus und kann kostenlos verwendet werden. Enthalten ist auch Google Now für eine sprachgesteuerte Suche. Die Registrierung eines Google-Kontos ist für die Nutzung der App nicht erforderlich.