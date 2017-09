Golden-Master-Versionen von iOS 11, watchOS 4, tvOS 11 und Xcode 9 erschienen

iOS 11 Golden Master: 15A372

tvOS 11 Golden Master: 15J381

watchOS 4 Golden Master: 15R372

Xcode 9 Golden Master: 9A235

Da in Kürze iOS 11, watchOS 4 und tvOS 11 für die Allgemeinheit erscheinen werden, hat Apple nun auch die finalen Testversionen dieser Betriebssysteme an Entwickler und Mitglieder im Apple-Beta-Programm ( ) ausgehändigt. Wenn keine eklatanten Fehler mehr auftreten, werden genau diese Versionen in wenigen Tagen an alle Endkunden verteilt. Hier die genauen Build-Versionen:Da macOS 10.13 High Sierra eine Woche nach iOS 11 erscheint, ist derzeitig noch keine Golden-Master-Version verfügbar. Diese dürfte dann Ende der Woche an Entwickler und Mitglieder im Apple-Beta-Programm gehen.Die Golden-Master-Version von Apples Entwicklungsumgebung Xcode 9 kann nun zum Einreichen von Apps im App Store verwendet werden, die Funktionalitäten aus iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 nutzen - dies war mit vorherigen Beta-Versionen nicht möglich.