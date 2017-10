Gmail-App soll fremde Mail-Dienste unterstützen

Mit einem öffentlichen Beta-Test leitet Google die Unterstützung fremder E-Mail-Konten in der Gmail-App für iOS ein. Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, in der Gmail-App alle E-Mail-Konten zusammenzuführen, womit sie auf die von Apple mitgelieferten Mail-App verzichtet könnten. In der Beta-Version ist die Gmail-App für Gmail, Hotmail, Outlook und Yahoo optimiert. Zusätzlich lassen sich aber auch beliebige andere E-Mail-Konten über die klassischen Detailangaben hinzufügen.Der Beta-Test richtet sich vornehmlich an bestehende Nutzer der Gmail-App, da diese leichter Auffälligkeiten und Fehlfunktionen erkennen können. Wie aus dem zugehörigen Registrierungsformular hervorgeht, plant Google bis zur finalen Version die Erweiterung des Assistenten um zusätzliche E-Mail-Dienste, darunter Mail.ru und Yandex. Voraussetzung zur Teilnahme am Beta-Test ist ein Gerät mit iOS 10 und Gmail-App ( ) sowie ein Gmail-Konto. Die Installation der Beta-Version erfolgt über Apples TestFlight-System, weswegen auch die TestFlight-App ( ) auf dem Gerät installiert sein muss.