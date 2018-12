Gefälschte Amazon-Echo-App im App Store sehr beliebt

Derzeit findet sich eine App namens "Setup for Amazon Alexa" weit oben in den App-Store-Rängen: Anders als der Name suggeriert stammt das Programm aber nicht von Amazon selbst, sondern von "One World Software". Der Anbieter hat noch zwei weitere, fragwürdige Apps im Angebot.Der Grund für die hohen Download-Zahlen ist einfach: Zur Einrichtung eines Amazon-Smartspeakers benötigt man auf iOS-Geräten die "Amazon Alexa"-App – leider bietet Amazon diese unter dem kryptischen Firmennamen "AMZN Mobile LLC" im App Store an, so dass auch bei der Original-App nicht direkt ersichtlich ist, dass es sich hierbei um das korrekte Programm handelt. Viele Käufer von Amazon-Lautsprechern suchen im App Store über die Suchfunktion die Einrichtungs-App – und landen in vielen Fällen bei der Fälschung.Noch ist nicht bekannt, ob es sich bei der gefälschten App nur um ein schlecht benanntes Tutorial-Programm handelt oder ob kriminelle Absichten dahinterstecken – derzeit wird keine Werbung im kostenlosen Programm angezeigt. Der Nutzer wird aber zur Eingabe der IP-Adresse des Amazon-Lautsprechers sowie der Geräte-Seriennummer aufgefordert.Außerdem ist sehr merkwürdig, wie ein solches Programm überhaupt den Review-Prozess von Apple überwinden konnte: Bereits der App-Name sollte zur Ablehnung während der Begutachtung führen.