Für eingehende Anrufe: Apple stellt Verbesserungen bei der iPhone-Bedienung in Aussicht

Federighi äußert sich in E-Mail an Nutzer

Vage Andeutung zu Verbesserungen der Call-UI

Die Vollbild-Benutzeroberfläche für eingehende Anrufe beim iPhone sorgt schon seit längerem für Kritik. Egal ob bei Spielen, Chats oder Bezahlvorgängen in Geschäften – das einnehmende User Interface bei Anrufen unterbricht den Workflow des Nutzers auch in den ungünstigsten Situationen. Andere Anwender oder automatisch generierte Anrufe können die Vollbild-UI bei Anrufen sogar dazu missbrauchen, iPhone-Nutzer gezielt zu stören. Apple scheint sich des Problems zumindest bewusst zu sein. Apples Softwarechef Craig Federighi hat per E-Mail Verbesserungen für die Call-UI angekündigt.Reddit-Nutzer Rajasekarcmr hat einen Screenshot der besagten E-Mail veröffentlicht . Zwar sind sowohl der Absender als auch der Empfänger geschwärzt, doch die zu sehende Endung „@apple.com“ deutet auf eine authentische Mitteilung hin. Auch der knapp gehaltene Schreibstil erinnert an E-Mails, die Apple-Führungspersönlichkeiten rund um CEO Tim Cook gelegentlich an Anwender schicken.Federighi antwortet auf ein Schreiben, dessen Autor sich kritisch mit dem dominanten User Interface bei eingehenden Anrufen auseinandersetzt und offenbar fehlende diesbezügliche Neuerungen bei iOS 13 bemängelt. Eine bessere Call-UI werde auf Reddit immer wieder als Wunsch-Feature genannt. Apples Softwarechef bestätigt das große Nutzerinteresse hinsichtlich einer optimierten Benutzeroberfläche. Seine Inbox fülle sich täglich mit entsprechenden Forderungen seitens zahlreicher Reddit-Anwender, so Federighi.Hinsichtlich der im Herbst erscheinenden iOS-Version 13 erteilt Federighi der Bitte eine Abfuhr: „Wir können die Änderung nicht in iOS 13 durchführen.“ Doch für die Zukunft macht Apples Software-Verantwortlicher Hoffnung auf Neuerungen. Apple werde den geäußerten Nutzerwunsch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ein konkretes Zeitfenster, in dem iPhone-Nutzer mit der Einführung der UI-Verbesserung rechnen können, lässt sich Federighi jedoch nicht entlocken. Es ist also unklar, ob Apple das Feature für iOS 14 auf der Agenda hat oder mit der Implementierung noch länger wartet.