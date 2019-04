Frohe Ostertage – und ein Ausblick auf die kommenden Apple-Wochen

April ruhig, Mai wird spannend

...und der Juni erst recht

Frohe Ostern an alle Leser und die gesamte MTN-Community! Wir wünschen entspannte Festtage; auch die meisten Unternehmen inklusive Apple lassen es traditionell etwas ruhiger über Ostern angehen. Nichtsdestotrotz wird Ihnen auf MacTechNews unter anderem durch unsere Rewind-Artikel auch an diesem Wochenende der Lesestoff nicht ausgehen. Außerdem haben wir eine Anleitung vorbereitet, wie sich die neue Kurzbefehle-App unter iOS bedienen lässt – samt einiger praktischer Beispiele, damit Sie selbst Skripte schreiben können. Apple hatte die App mit iOS 12 vorgestellt, gibt allerdings relativ wenig Hilfestellung und liefert die Umgebung standardmäßig auch nicht mit.Direkt nach Ostern bleibt es in der Apple-Welt noch etwas ruhiger, erst für Mai sind die nächsten großen Neuerungen angesetzt. Dann erfolgt nämlich der Startschuss für Apples neues TV-Streaming, allerdings nur in Form der Themenkanäle und noch ohne Eigenproduktionen. Gleichzeitig ist auch mit der Veröffentlichung der nächsten größeren Systemupdates zu rechnen, denn die Apple TV Channels setzen iOS 12.3, macOS 10.14.5 sowie tvOS 12.3 voraus. Für das Apple TV der dritten Generation gibt es ebenfalls noch einmal ein Systemupdate, um das Gerät fit für Apples TV-Zukunft zu machen.Bis es Hardware-Ankündigung gibt, müssen wir vermutlich bis Juni warten – beispielsweise steht noch das aktualisierte MacBook Air an. Um eine Neuauflage des iPod touch wurde hingegen in den vergangenen Wochen sehr ruhig und es tauchten keine weiteren Hinweise mehr auf. Ebenfalls durch die Gerüchteküche kursierte ein weiteres HomePod-Modell, das möglicherweise unter der Beats-Flagge segelt. Mit besonderer Spannung darf man im Juni aber darauf blicken, ob Apple dann erstmals den vor mehr als zwei Jahren angekündigten modularen Mac Pro präsentiert – die WWDC wäre dafür eine geeignete Bühne. Gleichzeitig reißen die Gerüchte nicht ab, Apple plane in absehbarer Zukunft einen Umstieg auf ARM-Prozessoren für Macs.