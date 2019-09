Fotos vom iPhone-Verkaufsstart: Viele Eindrücke des Shopping-Erlebnisses

Erste Eindrücke aus Tokyo und Sydney

Einige Kauf-Enthusiasten stellten sich schon am Donnerstag an



Bilder aus Tokyo und Bilder aus Tokyo und Wien

Wenn Apple früher neue iPhones veröffentlichte, kam es vor und in Apple Stores sowie in anderen Einzelhandelsgeschäften regelmäßig zu großen Kundenanstürmen, langen Schlagen vor dem jeweiligen Kaufhaus und teilweise sogar Rudelbildungen. Fotos und Videos davon gingen um die Welt und wurden sogar in den Hauptnachrichten vorgeführt. Diverse Kaufinteressenten kampierten tagelang vor dem jeweiligen Store, um zu den ersten zu gehören, die das jeweils neue iPhone-Modell in der Hand halten.In den letzten Jahren ist die ehemalige Kaufhysterie mehr und mehr einem normaleren Einkaufserlebnis gewichen, da der Smartphone-Markt immer gesättigter wurde und Nutzer ihre Geräte entsprechend länger behalten. Zudem nahm die Anzahl bahnbrechender Innovationen ab. Dass das Kaufinteresse am iPhone aber nach wie vor ungebrochen ist, versucht Apple mit Bildern vom Verkaufsstart des iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max in Tokyo zu zeigen.Zu sehen ist, wie zahlreiche Kunden vor dem Gebäude auf den Einlass warten. Im Apple Store halten Nutzer freudestrahlend ihre neuen Gadgets in die Kamera. Da auch der Verkauf der Apple Watch Series 5 heute startet, demonstriert Apple zudem, wie Anwender das für sie passende Watch-Modell aussuchen. Die Atmosphäre im Store wirkt für einen Launch-Day relativ entspannt, was natürlich an der Foto-Auswahl des Unternehmens aus Cupertino liegen kann.Von anderen Apple Stores gibt es ebenfalls Bilder, die zeigen, wie Kunden iPhones kaufen. Muhannad Al Nadaf aus Sydney etwa versuchte laut Cnet bei jedem iPhone-Launch der letzten fünf Jahre, als erster Käufer in der Stadt eines der neuvorgestellten iPhones zu bekommen. Dieses Jahr gelang ihm die Aktion zum ersten Mal.Obwohl Marktexperten bereits ein nachlassendes Interesse an iPhones im Vergleich zu 2018 prognostizierten, machten sich einige Apple-Fans auch dieses Jahr wieder die Mühe, sich einen Tag vor dem Verkaufsstart die besten Plätze vor dem jeweiligen Store zu sichern. Dazugehörige Fotos aus Dubai, Singapur und Japan wurden unter anderem via Twitter geteilt.