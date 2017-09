Fotos: Das Steve Jobs Theater von innen

Wie Apples Veranstaltungshalle namens Steve Jobs Theater von außen aussieht, ist angesichts unzähliger Drohnenflüge gut bekannt. Um die größtenteils unterirdisch gelegene Einrichtung rechtzeitig bis zum Event fertigzustellen, hatte Apple in den letzten Wochen mit besonderem Nachdruck am Steve Jobs Theater arbeiten lassen. Informationen zum Innenleben waren hingegen bislang spärlich gesät. Zwar gibt es in Apples offizieller Baudokumentation auch einen Querschnitt, Fotos zeigten jedoch immer nur das oberirdische Glas-Rondell. Jetzt sind aber auch Bilder von den Bauarbeiten im Inneren aufgetaucht. Diese sind mehrere Wochen alt, Apple dürfte angesichts des unmittelbar bevorstehenden Events deutlich weiter mit der Inneneinrichtung sein, als auf den Fotos zu sehen.Auch wenn das Steve Jobs Theater erst am kommenden Dienstag in voller Pracht erstrahlt und innen dann sicherlich keine Gerüste und andere Spuren laufender Bauarbeiten mehr zu erkennen sind, bieten auch die jetzt kursierenden Bilder einen guten Eindruck zu Ausstattung und Größenverhältnissen. Die Bestuhlung ist in braunem Leder gehalten, drei große Sitzgruppen bieten in sechs und acht Reihen den Zuschauern Platz. In dieser Woche wurde bereits bekannt, dass es auch einen versteckten Ausstellungsraum gibt ( ), den Apple aber erst nach dem Event enthüllt. Fotos davon kamen aber noch nicht ans Tageslicht.Wer angesichts der Bilder den Eindruck hat, dass nicht besonders viele Besucher einer Apple-Veranstaltung beiwohnen können: In der Tat fasst das Steve Jobs Theater sehr viel weniger Besucher, als sonst zu Apple-Events eingeladen werden konnten. Während im Bill Graham Civic Auditorium (WWDC-Keynote 2016, September-Event 2016, September-Event 2015) 7000 Besucher aufnehmen kann, sind es in Apples eigener Halle gerade einmal 1000 Gäste. Die von Apple ebenfalls schon mehrfach gewählten Orte Yerba Buena Center (1500 Plätze) oder Flint Center (2400 Plätze) sind ebenfalls deutlich größer.