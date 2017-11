Firefox Quantum: Schneller, moderner und mit strengeren Addon-Regeln

Doppelt so schnell wie Firefox 52, weniger RAM-Verbrauch

Modernere Benutzeroberfläche

Bibliothek

Strengere Addon-Regeln als zuvor

Mozilla hat Version 57 von Firefox veröffentlicht, genannt „Firefox Quantum“. Der kleine Anstieg der Versionsnummer von 56 auf 57 täuscht über die großen Neuerungen hinweg, die die gemeinnützige Organisation dem hauseigenen Browser spendierte. Das Hauptaugenmerk liegt auf der gestiegenen Geschwindigkeit. Hinzu kommt ein moderneres Design mit diversen Optimierungen der Benutzeroberfläche.Mozilla betont vorrangig die Geschwindigkeitsvorteile gegenüber früheren Versionen des Browsers. Firefox Quantum sei laut Ergebnissen des Browser-Benchmarks Speedometer 2.0 doppelt so schnell wie Firefox 52. Zudem verhalte sich der Browser deutlich RAM-schonender als früher. Der Arbeitsspeicherverbrauch ist nicht nur signifikant niedriger als bei älteren Firefox-Varianten, sondern liegt im Schnitt auch 30 Prozent unter dem von Google Chrome, so Mozilla.Insbesondere Verbesserungen an der Multiprozessor-Architektur sind für die Leistungssteigerungen und effizientere RAM-Nutzung verantwortlich. Die CSS-Engine Quantum CSS, die zuvor „Stylo“ hieß, nutzt die verfügbaren CPU-Kerne, um Internetseiten schneller zu rendern. Zudem laufen die Benutzeroberfläche und die eigentlichen Seiteninhalte der Tabs in verschiedenen Prozessen, die sich auf mehrere CPU-Kerne verteilen. So stören sich die UI und die Seiten untereinander kaum noch hinsichtlich des Leistungsbedarfs.Die offensichtlichste Neuerung von Firefox 57 ist das neue User Interface. Mozilla nennt es „Photon“. Die UI sorgt für eine einheitlichere Optik auf verschiedenen Plattformen und optimiert die Darstellung für hochauflösende Displays. Photon wirkt moderner und aufgeräumter als frühere UI-Varianten von Firefox. Zudem gibt es jetzt neben der URL-Leiste die Schaltfläche, die diverse Browser-spezifische Funktionen wie Lesezeichen, Chronik und Downloads bündelt.Firefox 57 enthält strengere Addon-Regeln als die Vorversion. Ab sofort sind nur noch Erweiterungen erlaubt, die die WebExtension-API verwenden. Mozilla führte die WebExtension-API, die unter anderem Sandboxing und die Multiprozess-Architektur des Browsers unterstützt, offiziell mit Firefox 54 ein.Firefox Quantum (Version 57) benötigt mindestens OS X Mavericks (10.9) und ist über die Updatefunktion des Browsers verfügbar. Alternativ gibt es die aktuelle Version auch auf der Mozilla-Seite