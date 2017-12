Final Cut Pro 10.4, Motion 5.4, Compressor 4.4 und Logic 10.3.3 erschienen - optimiert für den iMac Pro

Verfügbarkeit und Preise

Logic X 10.3.3

Schon im Oktober hatte Apple auf dem Final Cut Pro X Creative Summit das nächste große Update von Final Cut Pro X gezeigt. Final Cut Pro 10.4 bringt zahlreiche wichtige Neuerungen mit, darunter Unterstützung von VR, HDR und HEVC, jenem auch als h.265 bezeichneten Codec, den Apple mit iOS 11 und macOS 10.13 High Sierra einführte. 360° VR wird in der Updatebeschreibung intensiv gewürdigt. Apple zählt auf, dass sich das Videomaterial auf angeschlossene VR-Headsets ausgeben sowie direkt auf YouTube, Facebook oder Vimeo exportieren lässt. Erwähnt werden auch gleichzeitige Überwachung von Headset- und Plattkartenansicht, 360°-Effekte sowie Unterstützung monoskopischer und stereoskopischer 360°-Videos. Um von den Neuerungen Gebrauch zu machen, die Final Cut Pro X mitbringt, passte Apple auch Motion und Compressor an. Die Updatebeschreibung liest sich sehr ähnlich - auch Motion versteht sich nun mit 360°-Videos und kann entsprechendes Videomaterial erzeugen oder nachbearbeiten. Die meisten Nutzer können die neuen Versionen bereits in der Software-Aktualisierung des Mac App Stores sehen - da zwischen Freischaltung und weltweiter Verfügbarkeit aber oft ein bis zwei Stunden vergehen, bleibt die Update-Nachricht bei einigen Anwendern aber noch aus.Für alle bestehenden Kunden sind die Updates kostenlos zu laden. Sechseinhalb Jahre nach Vorstellung von Final Cut Pro X liefert Apple somit noch immer Updates an alle Käufer aus. Vergleicht man das Marktumfeld, so ist diese Politik durchaus erwähnenswert - auch wenn der Start von Final Cut Pro X im Juni 2011 ziemlich in die Hose gegangen war und Apple daher dringend nacharbeiten musste, könnten sich Nutzer wahrlich nicht über zu wenig Produktpflege beschweren. Für Neukunden kostet Final Cut Pro X 329,99 Euro, die Software wird exklusiv über den Mac App Store vertrieben (zur Store-Seite: ) . Motion steht für 54,99 Euro zur Verfügung ( ) und dient der Erzeugung von 2D- und 3D-Animationen in Videoprojekten. Compressor ( ) benötigen Nutzer, um die Videoprojekte dann nach Belieben zu exportieren und in verschiedene Formate zu überführen. Das Tool kostet ebenfalls 54,99 Euro.Ein kleineres Update gibt es auch für Logic Pro X (Store: ), das laut Updatebeschreibung die Leistung auf dem iMac Pro verbessert und Unterstützung für bis zu 36 Prozessorkerne bietet. Damit lässt sich die Leistung der Maximalkonfiguration ausschöpfen. Diese bringt 18 Prozessorkerne mit, die sich dank Hyperthreading dem System gegenüber als 36 Kerne ausgeben.