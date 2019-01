(Fast) echte Nullnummer: Ein Smartphone ganz ohne Knöpfe

Ohne Tasten und aus Keramik



Keine Tasten, keine Anschlüsse: das Meizu Zero.

Foto: Meizu

Keine Tasten, keine Anschlüsse: das Meizu Zero.Foto: Meizu

Keine Klinke, kein USB

Nur zwei Löcher für die Mikrofone

Daten werden per Funk übertragen

OLED-Panel und Snapdragon 845

Verfügbarkeit und Preis unbekannt

Vollständig auf Tasten, Knöpfe und Anschlüsse verzichtet der chinesische Hersteller Meizu bei seinem neuesten Smartphone. Das Gerät mit dem bezeichnenden Namen Zero nimmt ausschließlich drahtlos Kontakt mit der Außenwelt auf - auch das Laden geschieht über eine Luftschnittstelle.Das in Zhuhai in der chinesischen Provonz Guagdong beheimatete Unternehmen präsentierte sein neuestes Android-Smartphone jetzt auf den hauseigenen Internetseiten . Das tastenlose Zero hat ein Gehäuse aus Keramik und ist wasser- und staubdicht nach IP68. Größte Besonderheit ist der Verzicht auf einen klassischen Lautsprecher - für die Ausgabe von Tönen und Musik nutzt Meizu das 6-Zoll-Display. Einen SIM-Karten-Einschub gibt es nicht, das Gerät verfügt über eine eSIM.Kopfhörer finden über Bluetooth Anschluss an das Zero, denn eine Klinkenbuchse gibt es ebenso wenig wie einen USB-Port. Das Smartphone muss also zwingend drahtlos geladen werden. Der Ladevorgang soll dank eines 18-Watt-Ladegeräts nicht länger dauern als bei anderen Geräten, verspricht der Hersteller.Ganz ohne Öffnungen kommt aber auch Meizu nicht beim Zero aus: Da die Physik sich nicht überlisten lässt, befinden sich am unteren Rand zwei kleine Löcher für die Mikrofone - schließlich möchte man mit dem Gerät gelegentlich auch telefonieren.Die Datenübertragung geschieht ebenfalls drahtlos. Meizu verspricht eine Geschwindigkeit im Leistungsbereich von Full-Speed-USB 3.0. Ob diese Aussage der Wirklichkeit standhalten kann, dürfte erst die Praxis zeigen.Hinsichtlich der detaillierten technischen Daten des Zero hält sich der Hersteller noch bedeckt. Mitgeteilt hat Meizu bisher lediglich, dass das Gerät über ein OLED-Panel mit 20 Millionen Bildpunkten verfügen wird. Für den Antrieb sorgt laut GSMArena ein Qualcomm Snapdragon 845, ausgeliefert werden dürfte das tastenlose Smartphone mit der zur Zeit aktuellen Android-Version 9 ("Pie").Wann das Zero erscheinen wird, hat Meizu noch nicht bekanntgegeben. Allerdings dürfte es zunächst nur auf dem chinesischen Markt angeboten werden. Angaben zum Preis hat der Hersteller ebenfalls noch nicht gemacht.