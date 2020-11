»Farbenpracht« in der MTN-Galerie - Themenwoche 162 gestartet

Die letzten Gewinner

Bevor der Winter wieder hereinbricht wollen wir uns noch einmal an der Farbenpracht der Herbstes erfreuen und etwas Bunt in das draußen derzeit oft dominierende Grau bringen. Sie müssen sich dabei aber nicht auf Herbstblätter allein beschränken. Zum Thema »Farbenpracht« gehört alles, was bunt, auffällig und farbenfroh ist. Pflanzen, Tiere, Mode, Einrichtung, Gemälde und Lichtinstallationen sollen hier nur einige Anregungen für Ihre eigene Interpretation des Themas sein.Helfen Sie uns, der Themenwochen-Galerie mehr Farbe zu verleihen und teilen Sie Ihre Ergebnisse dort mit uns. Bis zum 30.11. können Sie auch andere Beiträge diskutieren und bewerten. Wie immer erhält der Sieger ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In Themenwoche 161 brach auf MTN eine »Technik-Nostalgie« aus. Wir erinnerten uns an lieb gewonnene Technik aus vergangenen Zeiten, die uns auch zum heutigen Tage noch immer fasziniert. Darunter auch das Gewinnerfoto »von wegen Streaming …« von mactelge, welches einen alten FM-Tuner zeigt. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Dunkelheit fotografisch einzufangen ist keine leichte Aufgabe, wie wir eine Themenwoche zuvor feststellten. Diese von netspy eingereichte Aktaufnahme mit dem Titel “Akt in s/w” zeigt jedoch ein gelungenes Spiel zwischen Licht und Dunkel und repräsentierte das Thema treffend.Eine »kurze Pause« am Fenster gönnte sich das Model in diesem Bild von Erbsenspecht zum Thema “aus dem Fenster” der 159. Themenwoche.