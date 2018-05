Fan-Konzept für iOS 12: Wie sich Hobby-Designer den Sperrbildschirm vorstellen

Schnellwahl-Buttons für den Sperrbildschirm



iPhone X mit Always-on-Anzeige



Apple wird in einer Woche auf der WWDC höchstwahrscheinlich iOS 12 präsentieren. Berichten zufolge konzentriert sich das Unternehmen bei der nächsten iOS-Version vornehmlich auf Stabilitätsverbesserungen und lässt daher dieses Jahr große Feature-Neuheiten aus.Hobby-Designer setzen sich aber trotzdem mit neuen UI-Ideen und -Funktionen für iOS 12 auseinander. iHelp BR hat den neuesten Fan-Entwurf veröffentlicht. Es geht unter anderem um eine Reihe von Software-Buttons für den Sperrbildschirm, über die Nutzer schnell an Anzeigen wie „verpasste Anrufe“ gelangen.Das Fan-Konzept von iHelp BR sieht bis zu vier Schnellwahl-Buttons für den Sperrbildschrim vor. Diese bieten Funktionen wie „verpasste Anrufe“, „Wetter“ und „Musik“. Nutzer können alle Informationen und Funktionen des jeweiligen Buttons via 3D-Touch erreichen.Wie praktisch die Lockscreen-Knöpfe im Alltag tatsächlich wären, bleibt dahingestellt. In iOS 11 enthalten die per Swipe nach rechts verfügbaren Widgets bereits einige der im Konzept angedeuteten Features.Inspiriert von Android-Smartphones, deren OLED-Displays schon länger akkuschonende Always-On-Anzeigen ermöglichen, zeigt das Fan-Konzept ein ähnliches Feature für das iPhone X. Alle genannten Schnellwahl-Buttons wären auch bei einem ansonsten deaktivierten Display sichtbar, ebenso wie das Datum und die Uhrzeit.Zu den weiteren Fan-Ideen zählt ein dezenter Lautstärke-Indikator für das iPhone X, der oben links neben der Display-Kerbe platziert ist. Zudem gibt es – wie gefühlt jedes Jahr – Ideen für einen Dark Mode, der die Benutzeroberfläche von iOS mit schwarzem beziehungsweise dunkelgrauem Hintergrund darstellt.