„Everyone Can Create“: Apple veröffentlicht Lehrpläne für mehr Kreativität im Unterricht

„Jeder kann Programmieren“ weitergedacht



Quelle: Apple Quelle: Apple

Chance auch für bestehende Lehrpläne



Quelle: Apple Quelle: Apple

Apple hat kostenlose Lehrpläne für die Bereiche Zeichnen, Musik, Filmemachen und Fotografie via Apple Books veröffentlicht. Der Inhalt von „Everyone Can Create“ soll die Kreativität von Schülern stimulieren und ihnen Tools an die Hand geben, mit denen sie ihre Ideen via iPad auf unterschiedliche Arten ausdrücken können. Apple zufolge sorgen die neuen Handbücher für Spaß beim Lernen und lassen sich in jede Unterrichtsstunde, jedes Thema und in jede Aufgabe einbinden.Das Unternehmen sieht die Lehrmaterialien als logische Fortführung der hauseigenen Bildungsinitiative „Everyone Can Code“ („Jeder kann programmieren“), die Schülern und Studenten die Entwicklung von iOS-Apps über die Programmiersprache Swift beibringt."Wir sind überzeugt, dass Technologien von Apple dazu beitragen, das kreative Genie jedes Kindes zu beflügeln", so Apples Marketing-Chef Phil Schiller. „In enger Zusammenarbeit mit Lehrern haben wir den „Everyone Can Create“-Lehrplan entwickelt, um Kreativität im Unterricht zu fördern und Schülern zu helfen, sich durch Kreativität mehr zu engagieren und letztlich erfolgreicher zu sein.“„Everyone Can Create“ soll sich nahtlos in bestehende Unterrichtspläne aller Fächer integrieren lassen, darunter Geisteswissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Sozialkunde und Programmieren. Laut Apple nutzen bereits Pädagogen an über 350 Schulen weltweit die Anleitungen in ihrem Unterricht, da es schon seit März ein Preview der Inhalte gibt.Anthony Stirpe von der New Rochelle High School in New York betont den didaktischen Wert der Initiative. Schüler seien immer dann besonders engagiert, wenn sie einen kreativen Zugang zu einem Thema erhalten: „Das Beste an Everyone Can Create ist, dass jeder Lehrer auf Experten zurückgreifen und Kreativität in seinen Unterricht einbringen kann.“Die vier eBooks der „Everyone Can Create“-Reihe (Drawing, Video, Music, Photography) gibt es kostenlos in Apple Books (Link: ). Hinzu kommt der Teacher Guide. Wie die Titel der Bücher schon vermuten lassen, gibt es die Werke zunächst nur in englischer Sprache.