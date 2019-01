Erweiterung für die Apple Watch: Aura Band misst Fett, Muskeln und Wasser

Vier Sensoren in Metallgehäusen



Elegant geht anders: das Aura Band.

Messung mit einer App

Hersteller bietet bereits Fitnesstracker an

Eine Ergänzung der gesundheitsbezogenen Funktionen der Apple Watch will das "Aura Band" sein. Das smarte Armband misst den Fettanteil des Körpers, bestimmt den Anteil der Muskelmasse und gibt Auskunft über den Wassergehalt. Vorgestellt wurde es jetzt auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.Die Messwerte bestimmt das "Aura Band" mit vier Bioimpedanz-Sensoren in zwei Metallgehäusen, die auf dem Armband angebracht sind. Die relativ großen silberfarbenen Gehäuse verleihen dem Ganzen eine etwas klobige Anmutung - Eleganz geht definitiv anders. Zum rustikalen Eindruck trägt auch die Tatsache bei, dass das Band fast so breit ist wie die Apple Watch selber.Die Messung der Werte erfolgt nicht kontinuierlich, sondern wird mit der zugehörigen App angestoßen. Körperfett, Muskelanteil und Wassergehalt werden nach wenigen Sekunden auf der Apple Watch angezeigt. Wie genau die Angaben sind, müssen unabhängige Tests erst noch zeigen, bislang liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Zusätzlich versucht die App, aus den aktuellen Werten zu ermitteln, wie hoch das Risiko ist, einen Herzstillstand zu erleiden, und gibt gegebenenfalls eine Warnung aus. Die Daten jeder Messung synchronisiert das "Aura Band" mit HealthKit.Aura Devices, der Hersteller des "Aura Band", bietet bereits seit einiger Zeit einen Fitnesstracker an, der über ähnliche Funktionen verfügt. Mit dem neuen Produkt wendet das Unternehmen sich an Kunden, die neben der Apple Watch nicht noch ein weiteres Band tragen wollen, sondern eine integrierte Erweiterung der gesundheitsbezogenen Funktionen von Apples Wearable bevorzugen.Wann und zu welchem Preis das Aura Band verfügbar sein wird, ist zurzeit nicht bekannt.