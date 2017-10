EU Code Week: Apple beteiligt sich mit kostenlosen Programmierkursen

Cook: Code ist die Sprache der Zukunft

Programmierkenntnisse als Berufsvorteil

Apple wird anlässlich der von der Europäischen Kommission unterstützten EU Code Week hunderte Programmierkurse in europäischen Apple Stores anbieten. Die Code Week findet vom 7. bis 22. Oktober statt und soll Menschen aller Altersgruppen die Programmierarbeit sowie Kenntnisse über die Digitalisierung auf unterhaltsame und motivierende Art näherbringen.Apple-CEO Tim Cook ist die Vermittlung von Programmierwissen schon seit langem ein Anliegen: „Wir glauben, dass Code die Sprache der Zukunft ist, die jeder lernen sollte.“ Apple habe bereits „eine Reihe innovativer und kostenloser Werkzeuge entwickelt, um sicherzustellen, dass Programmieren Spaß macht und für jedermann zugänglich ist.“ Dazu gehören etwa Swift Playgrounds und die Jeder-kann-programmieren-Initiative.Zusätzlich zu den angekündigten hunderten Programmierkursen während der EU Code Week plant Apple für das nächste Jahr über 6.000 Programmier-Sessions in ganz Europa im Rahmen der Today-at-Apple-Events. Diese bietet der Konzern in mehr als 100 Apple Stores in zehn Ländern an. Jeder Interessent kann bei den genannten Veranstaltungen spielerisch lernen, wie sich mit Apples Programmiersprache Swift Code erstellen lässt. In Deutschland gab es zuletzt entsprechende Star-Wars-Lehrgänge , die Kindern die Möglichkeit gaben, Drohnen durch geschickten Programmiereinsatz durch Labyrinthe zu führen.Apple spricht von 1,36 Millionen Arbeitsplätzen, die allein durch die iOS-App-Economy in Europa entstanden sind. Seit dem Start des App Store hat der Konzern laut eigener Angabe etwa 18 Milliarden US-Dollar an Entwickler in ganz Europa ausgezahlt.Da der Technologiesektor weiterhin zu den wachstumsstärksten Branchen nicht nur in Europa zählt, werden Computer- und Informatikfachleute auf dem Arbeitsmarkt immer begehrter, so Apple. Die Fähigkeit zum Programmieren entwickle sich zu einem immer größeren Vorteil bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.