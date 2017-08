Force Friday II: Star-Wars-Lehrgänge in den Apple Stores

Die letzten Jedi

Star-Wars-Trailer schneiden und Droiden programmieren

Unterschiedliche Termine für deutsche Apple Stores

Apple hat verschiedene, vom kommenden Star-Wars-Filminspirierte In-Store-Lehrgänge angekündigt. Der Film kommt zwar erst im Dezember in die Kinos, allerdings wird am Freitag bereits das offizielle Merchandising im Rahmen des Force Friday 2 vorgestellt.Kunden wird im jeweiligen Apple Store ein exklusives Video gezeigt, in dem Star-Wars-Regisseur Rian Johnson laut Beschreibung der Apple-Website preisgibt, „welche Techniken die Star Wars Trailer so besonders machen.“Nutzer können mit ihrem iPad samt der App iMovie vor Ort Trailer kreieren, die sich aus Originalszenen des Films zusammensetzen. Store-Mitarbeiter sollen zudem bei der Trailer-Produktion helfen und Tipps bezüglich des optimalen Einsatzes von Übergängen, Soundeffekten sowie der Filmmusik geben.Ein anderer Lehrgang richtet sich an Kinder und gibt diesen die Chance, Drohnen zu programmieren und durch ein Labyrinth zu führen. In Apples Flagship-Store in San Francisco erläutern Tricktechniker von Industrial Light & Magic am 1. September, wie die Star-Wars-Galaxie anhand von 3D-Modellen, Stop Motion und CGI entsteht.Für die deutschen Apple Stores hat der Konzern verschiedene Termine angekündigt, die über Today at Apple einsehbar sind. Wer an den Sessions teilnehmen möchte, muss sich auf der jeweiligen Store-Seite mit der persönlichen Apple ID anmelden.