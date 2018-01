DuckDuckGo: Schulnoten für Tracking-Verhalten von Internetseiten

Schulnoten für Tracking-Verhalten von Internetseiten

Warnung bei problematischen Nutzungsbedingungen

Der Suchmaschinen-Anbieter DuckDuckGo hat ein größeres Update für die hauseigene iOS-App und die Extension für Desktop-Browser veröffentlicht, das funktionell und optisch einige Neuerungen bereithält. Die auf ein Maximum an Datenschutz optimierte Google-Alternative zeigt nach der Aktualisierung Datenschutz-Noten für jede besuchte Internetseite an. Zudem wurde der Schutz vor Trackern ausgeweitet.DuckDuckGo setzt auf das amerikanische Schulnotensystem (A bis F), um den Nutzer schnell und übersichtlich auf die Tracking-Aktivitäten der besuchten Internetseite aufmerksam zu machen. Die Bewertung setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, darunter versteckte Tracker, bekannte Datenschutz-Praktiken und die Verfügbarkeit von verschlüsselten Verbindungen.Zusätzlich zum Blocken von Trackern kommen weitere Funktionen hinzu, die dem Anwender ein Höchstmaß an Datenschutz während der Internetnutzung ermöglichen sollen. Wenn DuckDuckGo erkennt, dass die jeweilige Seite eine verschlüsselte Verbindung anbietet, diese dem Nutzer aber nicht automatisch zur Verfügung stellt, übernimmt das Datenschutz-Tool die Weiterleitung zur sichereren Variante der jeweiligen Online-Präsenz.Die Suchmaschine informiert den Nutzer zudem über etwaige Datenschutzprobleme, die sich durch die Nutzungsbedingungen einer Seite ergeben. DuckDuckGo arbeitet zu diesem Zweck mit Terms of Service Didn't Read (TOSDR) zusammen und verwendet deren Datenbank. Bei Facebook etwa warnt das Tool vor dem Tracking auf anderen Internetseiten und der Verwendung von Nutzerdaten für die unterschiedlichsten Zwecke.DuckDuckGo Privacy Browser für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 9 und ist kostenlos erhältlich (Store: ). Erweiterungen des Dienstes gibt es für Safari Chrome und Firefox , wobei die aktuelle Extension-Version unter Umständen noch nicht für alle Browser verfügbar ist.