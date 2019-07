Dr. Mario World für iPhone und iPad: Jetzt verfügbar

Kult-Spiel im Tetris-Stil

Dr. Peach, Dr. Bowser und weitere Charaktere

Inklusive Multiplayer-Modus

Gratis-Titel mit In-App-Käufen

Das nächste Nintendo-Spiel steht für iPhones und iPads zur Verfügung. Einen Tag früher als ursprünglich angekündigt kommt „Dr. Mario World“ in den App Store. Nach Super Mario Run ist damit ein weiterer Titel des Kult-Klempners für Apples Mobil-Plattform erschienen. Im Laufe des Sommers folgt außerdem noch Mario Kart Tour.Dr. Mario World setzt die jahrzehntelange Tradition des Puzzle-Klassikers fort, der erstmals vor fast 30 Jahren für das Nintendo Entertainment System (NES) erschien. Das Gameplay orientiert sich nach wie vor an Tetris. Nutzer können in Hunderten von Leveln Viren mithilfe von Kapseln zu eliminieren. Dazu gilt es, vertikale oder horizontale Reihen aus Objekten zu bilden, die die gleiche Farbe haben.Zusätzlich zum titelgebenden Klempner haben Nutzer die Möglichkeit, eine Reihe weiterer Charaktere aus dem Mario-Universum anzuwählen. Dr. Peach und Dr. Bowser etwa stehen zur Auswahl. Jeder „Arzt“ hat unterschiedliche Talente, um gegen Krankheitserreger vorzugehen – zusätzliche Kräfte verleihen Assistenten wie Gumba, Koopa oder Käfer. Nintendo kündigte schon vor längerer Zeit an, regelmäßig neue Welten und Doktoren zum Download freizugeben.Außer dem Single-Player-Modus gibt Nintendo Anwendern auch die Gelegenheit, gegen andere Nutzer zu spielen. Darüber hinaus ist es möglich, anderen Teilnehmern den eigenen Spiele-Fortschritt. Vom Spielprinzip her ändert sich in der Mehrspieler-Variante kaum etwas. Auch hier geht es darum, mit einer guten Kombination aus aus Doktor und Assistent zum Erfolg zu gelangen.Nach einer mehrwöchigen Vorbestellphase steht Dr. Mario World ab jetzt im App Store zum Download bereit (Link: ). Der neue Nintendo-Titel setzt mindestens iOS 11 voraus und ist gratis verfügbar. Nutzer erhalten zudem die Möglichkeit, per In-App-Kauf an zusätzliche Diamanten, Spezialpakete und andere Extras zu gelangen.