Dienstags-Schnäppchen: Die ausgewählten Deals des Tages

Teilbare Bluetooth-Soundbar



Foto: Medion

Foto: Medion

Bluetooth-Kopfhörer mit UKW-Radio



Foto: Medion

Foto: Medion

Multiroom-Lautsprecher mit Internetradio



Foto: Rowenta

Foto: Rowenta

Nützliches für einen kühlen Kopf



Foto: Rowenta

Foto: Rowenta

Hinweis

Ansehnliche Rabatte gewährt Amazon heute auf etliche Medion-Geräte. Auch einige andere Produkte sind zurzeit zu Schnäppchenpreisen zu haben, darunter das eine oder andere nützliche Zubehör für heiße Tage, das Cyberport im Angebot hat.Gerade einmal 59,99 Euro kostet heute die Soundbar MD80022 von Medion. Sparen kann man also 90 Euro oder 60 Prozent. Die knapp 84 Zentimeter lange Lautsprecherstange bietet neben Bluetooth und NFC auch einen digitalen optischen Eingang sowie HDMI (ARC) mit CEC und eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse. Mit der Fernbedienung lässt sich zwischen drei Soundeinstellungen wählen. Besonderheit der Medion-Soundbar: Man kann sie nicht nur unter dem Fernseher platzieren, sondern auch in zwei separate Lautsprecher aufteilen und als Stereopaar links und rechts vom TV aufstellen. Obwohl der Klang naturgemäß nicht überragend ist, wird die Soundbar von Amazon-Kunden mit insgesamt 4,1 von 5 Sternen überwiegend positiv bewertet.Den Bluetooth-Kopfhörer MD 43621 von Medion gibt es heute in Rot oder Schwarz für 17,99 Euro und somit 12 Euro günstiger als die weiße Variante. Der Over-Ear-Hörer lässt sich sowohl mit Funk als auch kabelgebunden betreiben und verfügt als Besonderheit über ein UKW-Radio. Qualcomms aptX-Technologie ist ebenfalls an Bord. Außerdem gibt es ein Mikrofon, so dass sich der Kopfhörer auch als Headset für iPhone & Co. eignet. Zum Lieferumfang gehören ein USB-Ladekabel und ein Audiokabel.58 Prozent sparen kann man beim Multiroom-fähigen Lautsprecher MD43035 , der aktuell für knapp 50 Euro statt rund 120 Euro im Angebot ist. Mit einer Ausgangsleistung von 2 x7 Watt RMS beschallt er zwar keine Hallen, ist aber für Küche, Bad und Kinderzimmer durchaus geeignet. Der Lautsprecher ist DLNA-kompatibel, spielt Internetradio und unterstützt Spotify Connect sowie Hofer Life Music. Ein Klinkenanschluss ist ebenso vorhanden wie eine USB-Buchse zum Laden eines Smartphones.Cyberport hat heute ein Herz für Hitzegeplagte und bietet einige Ventilatoren im Sale an. Der Tischventilator Rowenta VU2630 etwa kostet aktuell 56,90 Euro, gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Herstellers spart man gut 18 Euro. Wer einen Turmventilator bevorzugt, kann zum Modell Rowenta Infinite greifen; dieser kostet aktuell 96,90 Euro statt 129,99 Euro (UVP). Ventilator, Luftkühler und Luftbefeuchter in einem ist das Gerät AC100 von Midea , es kostet heute 93,90 Euro und damit gut 5 Euro weniger als die UVP von 99,00 Euro.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.