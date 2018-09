Die neuen iPhones: iPhone Xs und iPhone Xs Max

Neuigkeiten der Xs-Serie

Wasserdicht nach IP68 – damit ist auch eine intensive Bierdusche kein Problem

60 Prozent mehr Farbraum

Dolby Vision und HDR10

Face ID arbeitet schneller – und noch sicherer

Das stabilste Frontglas aller Zeiten, sagt Apple

A12: Erster in 7-nm-Bauweise gefertigter Smartphone-Chip

Performance des Grafikchips legt um bis zu 50 Prozent zu

A12 arbeitet deutlich effizienter als der A11

Massiver Performance-Boost der Neural Engine: 5 statt 0,6 Billionen Operation pro Sekunde

Akkulaufzeit steigt

Besserer Stereo-Sound

Dual-SIM für zwei verschiedene Telefonnummern/Verträge

Eine SIM als herkömmliche Karte, eine als eingebetteter Chip ("eSIM")

eSim muss vom Telefonanbieter unterstützt werden (bei Vodafone und Telekom der Fall)

Neue Ära der Fotografie?

Rückseite: Neues Kamerasystem mit verbessertem Blitz

Front: Schnellerer Sensor, weiterhin 7 MP Auflösung

Der A12 Bionic gewährleistet noch bessere Bildberechnung

Smart HDR mit vier gleichzeitig aufgenommenen Fotos

Porträtmodus verbessert

Videoaufnahme: Stereosound

Doppelt so schneller Sensor

Preis, Verfügbarkeit, Ausstattung

Verfügbar mit 64, 256 und 512 GB

iPhone Xs ab 999 Dollar (also der Preis des iPhone X)

iPhone Xs Max ab 1099 Dollar

Das iPhone X fliegt dafür komplett aus dem Sortiment

iPhone 8: Ab 599 Dollar

iPhone 7: Ab 449 Dollar

iPhone Xs iPhone Xs Max 64 GB 1149 € 1249 € 256 GB 1319 € 1419 € 512 GB 1549 € 1649 €

Was bereits in Form einer Marketinggrafik vorab bekannt wurde ist nun offiziell vorgestellt. Apple präsentierte auf dem Event die neuen Flaggschiffe der iPhone-Baureihe. Während sich beim Design nur sehr wenig tat, ging Apple aber einen ersten Schritt hin zu einem neuen Benennungsschema. Der Unterschied zwischen normaler Displaydiagonale und größerem Display wird fortan durch ein „Max“ und nicht mehr durch ein „Plus“ angedeutet. Bei der Wahl des „s“ bediente sich Apple hingegen einer Bezeichnungsweise, wie sie schon seit dem iPhone 3Gs des Jahres 2009 Verwendung fand.Dennoch ist die aktuelle s-Generation eine weitreichendere Entwicklung als frühere s-Geräte. Apple aktualisierte nicht nur das Innenleben der Geräte und stellte vom A11- auf den A12-Chip um, auch die Einführung des größten iPhone-Displays der Modellgeschichte geht damit einher. 6,5“ misst die Max-Variante, wohingegen das iPhone Xs 5,8“ aufweist. Obwohl 6,5“ nach einem riesigen Gehäuse klingen, konnte Apple durch den Wegfall des Fingerabdrucksensors dennoch die Abmessungen eines früheren Plus-Modells erreichen.Wie üblich übertrifft die Performance einmal mehr das Vorjahresmodell bei weitem. Der A12-Chip, in 7-nm-Bauweise gefertigt, bietet bis zu 50 Prozent mehr Grafikleistung. Die Rechenleistung steigt nicht ganz so stark, Apple spricht von 15 Prozent Zuwachs bei den Hochleistungs-Kernen. Einiges getan hat sich allerdings bei der Neural Engine, die unter anderem zur Gesichtserkennung eingesetzt wird. Ein Leistungssprung um Faktor 8,5 ermöglich 5 Billionen Operationen pro Sekunde.(Produktseiten: Wie üblich spart Apple nicht mit vollmundigen Ankündigungen und bezeichnet das neue Kamerasystem gar als neue Ära. Die Rechenleistung des A12 ermöglicht noch ausgefeiltere Bildanalyse und -Berechnung. Trotz der winzigen Linsen eines Smartphones sollen damit Fotos entstehen können, wie sie selbst mit großen Spiegelreflex-Kameras noch anspruchsvoll bzw. gar nicht erst möglich wären.(Produktseiten: Vorbestellen lassen sich die neuen Modelle ab Freitag (14. September), ausgeliefert wird eine Woche später.