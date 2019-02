Die Zukunft von macOS? Designkonzept zeigt moderneres User Interface

„One OS For All“



Wegen der möglichen Präsentation des runderneuerten, „modularen“ Mac Pro auf der WWDC 2019 mehren sich die Spekulationen zum neuen High-End-Mac. Doch auch beim Mac-Betriebssystem könnten dieses oder nächstes Jahr größere Änderungen der Benutzeroberfläche anstehen.Insider Binyamin Goldman etwa prognostizierte im Januar für macOS 10.15 das größte Update seit 5 Jahren, zu dem auch ein überarbeitetes User Interface zählen soll. Der kanadische Designer Aurélien Salomon hat sich entsprechend Gedanken darüber gemacht, wie macOS in Zukunft aussehen könnte und sein UI-Konzept veröffentlicht.Salomons Ideen orientieren sich an Apples UI-Marschrichtung beim iPhone und iPad. Sein Motto ist „One OS For All“, dessen Anwendungsdesign in Anlehnung an Apples „Project Marzipan“ über eine weitgehend gleiche Code-Basis auf iDevices und Macs verfügt – aber trotzdem mit jeweils eigenständiger UI. Visuell soll Salomon zufolge eine große Ähnlichkeit herrschen, um den Wechsel von etwa einem iPhone zum Mac so nahtlos wie möglich zu machen.Die Anwendungsoberflächen wirken sehr aufgeräumt und ästhetisch hochwertig. Salomon krempelt die bisherige Benutzeroberfläche zwar funktionell nicht komplett um, doch das User Interface wirkt rein optisch deutlich moderner und „sauberer“ als die aktuelle UI von macOS Mojave. Bei einzelnen Bestätigungs-Buttons des Finders etwa orientiert er sich an Googles – im Vergleich zu macOS – „runderem“ Material-Design. Für offizielle Apple-Ankündigungen zum kommenden User Interface von macOS 10.15 müssen sich Nutzer noch bis zur WWDC im Juni gedulden.