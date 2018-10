Die Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Wie immer gilt

iOS App Store

Dezibel X Pro – 5,49

Mac App Store

HTML Egg Pro WYISWYG Designer – 27,99

Die meisten rabattierten Programme fallen diese Woche in die Kategorie "Tools". Mit dabei sind etwa ein Systemmonitor, ein Zeiterfassungsprogramm und ein Passwort-Manager. Für Fotoretuschen eignen sich die Programme aus dem Hause macphun, die zur Zeit kostenlos zu haben sind. Ein Markdown- und ein Webseiten-Editor sind ebenfalls mit von der Partie. Unter die Exoten fällt ein Schalldruckmesser und eine Software, um leichter Entscheidungen zu fällen.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Der Passwort-Manager unterstützt Touch ID, eine unbegrenzte Anzahl von Datenbanken und Ordnern, zudem beinhaltet er eine Schnell-Suche.statt 9,99 Euro (ab iOS 9)Neben der intuitiven Stempeluhr lassen sich auf umfassende Arten Rechnungen und Umsatzsteuervoranmeldungen direkt aus der App heraus erstellen.statt 6,99 Euro (ab iOS 8)Die App misst den Schalldruckpegel (SPL) zuverlässig und vorkalibriert samt grafischer Ausbereitung.statt 3,99 Euro (ab iOS 7)Wer eine (schwierige) Entscheidung zu treffen hat, kann sich von "Best Decision" per Eingabe von Argumenten und Kritierien helfen lassen.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Mit dem Tool verwaltet man die Tragezeit von Kontaktlinsen und kann sich entsprechend erinnern lassen. Es unterstützt sieben Arten.statt 10,99 Euro (ab iOS 9)Das Fotoarchiv bietet sich an, um Bilder auszusortieren oder umzuschichten. Fotos lassen sich dazu zwischen Kameraverlauf und App hin- und herschieben.statt 27,99 Euro (ab iOS 8)Über eine verschlüsselte Verbindung bietet Umbra die Möglichkeit, anonym und nicht-trackbar zu surfen.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.9.5)Vom Anbeginn der Menscheit bis zum Raumfahrt-Zeitalter führt der Spieler sein Volk durch Krisen, Kriege und Wunder.statt 6,99 Euro (ab macOS 10.11)Mithilfe von vielen Ansichtseinstellungen und automatischen Refreshraten kann der Nutzer noch bequemer und übersichtlicher surfen.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.10)Mit der Pro-Version des Editors kann man zusätzlich zum code-freien Designen von Webseiten auch PHP-Fomulare und seitenweite Vorlagen erstellen.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.10)Seit bald 20 Jahren entwickelt Iconfactory den System-Monitor weiter. Das Interface lässt sich dabei nach eigenen Wünschen anpassen.Von Iconfactory ebenfalls im Angebot:statt 8,99 Euro (macOS 10.11.6)statt 5,49 Euro (iOS 10.13)statt 10,99 Euro (iOS 10.10)statt 5,49 Euro (ab macOS 10.12)Eine Menge Markdown-Funktionen und iCloud-Sync bietet dieser schlanke Texteditor. Er funktioniert jedoch nur mit reinem Text, also nicht mit Word- oder RTF-Dateien.statt 9,99 Euro (ab macOS 10.9)Snapheal entfernt auf Wunsch unerwünschte Objekte und Personen aus Fotos, zusätzlich bringt es grundlegende Retusche-Werkzeuge mit.Von macphun unter anderem auch im Angebot:statt 10,99 Euro (macOS 10.9+)statt 16,99 Euro (macOS 10.9+)