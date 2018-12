Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Diese Regeln sind zu beachten

Scrivio Pro for Scrivener – 8,99

Gone Baby Gone – 3,99

Queen of Katwe – 6,99

Star Wars: Die letzten Jedi – 11,99

Für große und sehr große Texte haben wir gleich zwei Schnäppchen im App Store gefunden. Zudem lockt eine Software mit einer besonderen Präsentation von Wetterdaten auf dem Mac. Daneben bereichern kleine Helfer die iOS- und macOS-Anwender.Momentan sind Star-Wars- und andere Disney-Filme im Angebot. Wir stellen zwei herausragende Exemplare vor. Außerdem sind Werke von Spike Lee und Danny Boyle im Angebot.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Schreib-App und Dokumenten-Reader für iPhone und Apple Watch, die umfangreiche Im- und Exportfunktionen sowie minimale Ladezeiten verspricht.statt 27,99 Euro (ab iOS 9.3)Preisgekrönte Astronomie-App mit 113 Millionen Sternen und Deep-Space-Bildkatalog sowie 3D-Simulationen – etwa von Meteoren.statt 14,99 Euro (ab iOS 8)Patienten und andere Betroffene können sich über die App detailliert über ihren Chemotherapie-Cocktail informieren, dabei helfen Graphen und Simulationen, die Prozesse zu verstehen.statt 7,99 Euro (ab iOS 7)Der einfache und leustungsfähige Schieberegler arbeitet mit der rechteckigen Äquivalenzmethode und berechnet Abmessungen nach der Hübscher-Gleichung neu.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Der Podcast-Player war eine von 25 Top-Apps of the Year der Times und bietet neben einem einfachen One-Click-Interface Auto-Start- und Erinnerungsfunktionen.statt 10,99 Euro (ab iOS 11)Auch für Autoren, die Scrivener nicht verwenden, ist Scrivo Pro ein nützliches und leistungsfähiges Schreib- und Bearbeitungswerkzeug, das viele Preise gewonnen hat.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.12)Silenz mischt die Geräusche der Außenwelt mit der eigenen Musik, sodass man mit Kopfhörern nicht völlig abgeschottet ist. Die Automatik funktioniert nicht optimal mit Bluetooth-Ohrhörern.statt 19,99 Euro (ab macOS 10.12)Eine der besten Wetter-Apps für macOS (Mojave) stellt Swakett dar, die mit durchdachten Personen-Icons und vielen Detailangaben arbeitet.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.10)Bildbereiche lassen sich mit dem Programm einfach verpixeln oder ganz entfernen. Dazu kann der Hider Gesichter und text automatisch erkennen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Krimi mit Casey Affleck, Morgan Freeman und Ed Harris. Regisseur: Ben AffleckRotten Tomato: 94%, Metacritic: 72Das Dedektivpärchen Patrick Kenzie und Angela Gennaro (Michelle Monaghan) sucht ein vierjähriges Mädchen in der Unterwelt von Boston.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen. Regiesseur: Spike Lee.Rotten Tomato: 93%, Metacritic: 86Der Kopf eines Gangster-Kommandos verschanzt sich mit Geiseln in einer Bank. Sein Gegenspieler erkennt bald, dass für die Bankräuber alles nach Plan funktioniert.statt 11,99 EuroDrama mit David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Madina Nalwanga. Regisseur: Mira Nair.Rotten Tomato: 93%, Metacritic: 73Nach einer wahren Geschichte erzählt der Film von einem Mädchen aus den Slums Ugandas, das sich zum Schachprofi entwickelt. Einer von vielen Disney-Filmen, der zur Zeit im Angebot ist.statt 16,99 EuroScience Fiction mit Oscar Isaac, Mark Hamill, Daisy Ridley. Buch und Regie: Rian JohnsonRotten Tomato: 91%, Metacritic: 85Die Helden aus "Das Erwachen der Macht" schließen sich den Helden aus der Star-Wars-Saga an, um der neuen Ordnung Paroli zu bieten.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Biopic mit Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. Regisseur: Danny BoyleRotten Tomato: 86%, Metacritic: 82Der Film beleuchtet das Leben des Digital-Visionärs und schaut hinter die Kulissen der wegweisenden Produktpräsentationen von Apple.