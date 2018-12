Die 25 besten Werbeclips des Jahres: Apple dreimal vertreten

Apple produziert am laufenden Band neue Werbeclips. Anstatt wie früher große thematische Kampagnen zu verfolgen, die dann über längere Zeit hinweg um neue Episoden ergänzt werden (Think Different, Switch, I'm a Mac), hat sich der Fokus aber gewandelt. Seit Jahren konzentriert sich Apple auf Einzel-Clips, die oft auch nur in einzelnen Regionen ausgestrahlt werden oder sich an bestimmte Zielgruppen richten. Neuen Produkten oder neuen Features widmet Apple ebenso regelmäßig Werbeschaltungen wie der alljährlichen Vorweihnachtszeit. Adweeks hat jetzt die Rangliste der 25 besten Clips des Jahres veröffentlicht – und Apple belegt gleich drei Plätze. Zwar reichte es nicht ganz für die Goldmedaille, wohl aber für Rang 2.Die Silbermedaille erhielt der von Spike Jonze produzierte "Welcome Home"-Streifen – wie der Name schon andeutet, geht es um den HomePod. Mit einer Laufzeit von über vier Minuten handelt es sich um einen Kurzfilm und nicht mehr nur um einen einfachen Werbe-Clip. Adweek zitiert eine Umfrage, wonach 70 Prozent der Menschen das Gefühl haben, nicht kreativ zu sein bzw. ihr kreatives Potenzial nicht nutzen zu können. Der Clip vermittle hingegen ein Gefühl davon, Erschaffenes zu teilen – Ideen nur geheim zu halten sei wie der Kauf eines Geschenks, um es dann wegzuschließen. In der Begründung heißt es zudem, das Gremium halte die Produktion in Aussage und Ausführung für eine der besten Werbeschaltungen aller Zeiten.Auf dem neunten Platz der Aufstellung landet ein noch recht junges Werk, nämlich der im Pixar-Stil gehaltene Clip "Share your gifts". Diesen gibt es in einer Länge von 2:52 Minuten – oder TV- bzw. YouTube-gerecht auch in Kurzversionen von bis zu 30 Sekunden.Ebenfalls eine Platzierung in den Top 25 der letzten 12 Monate erringt Apples Werbeclip nach der Einführung des iPhone X samt Gesichtserkennung Face ID. Eine junge Frau kann per Blickkontakt nun nicht mehr nur ihr Handy entsperren, sondern auch jegliche anderen Dinge öffnen – Spinde, Schränke, Gläser, Truhen – oder gar ein Tor voller Bälle in der Sporthalle.