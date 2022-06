Details und Hintergründe zu Apple Pay Later – ein größerer Schritt, als man denkt

Apple Pay Later: Abwicklung nicht durch Drittanbieter

Keine Zinsen, Apple verdient dennoch

Schon vor einigen Wochen hieß es, Apple wolle die Aktivitäten im Finanzsektor ausbauen. Mit Apple Pay, Apple Cash sowie der Apple Card ist das Unternehmen zwar jetzt schon ein schlagkräftiger Anbieter, allerdings tritt Apple nicht als Bank auf. Apple Pay ist eher als Vermittlungsdienst zu sehen, die Kreditkarte stammt hingegen von Goldman Sachs. Den ersten Schritt hin zu einer Apple-Bank ist Cupertino nun aber gegangen – und zwar mit dem neuen Angebot "Apple Pay Later". Dieses ermöglicht es, einen Kauf nicht sofort, sondern in vier Raten über den Zeitraum von sechs Wochen zu bezahlen. Was so bemerkenswert daran ist, bezieht sich aber weniger auf das Angebot, als auf die internen Vorgänge.Bloomberg berichtet , dass die Abwicklung über ein Tochterunternehmen von Apple erfolgt, das für Kreditentscheidungen verantwortlich sein soll. Dieses wiederum verfüge über alle erforderlichen Lizenzen, um in eingeschränktem Maße Bankgeschäfte anbieten zu dürfen. Bislang setzte Apple hingegen komplett auf Drittanbieter, wenn es Kreditwürdigkeit zu beurteilen gab. Ratenzahlung steht nämlich bei der Apple Card schon seit einer geraumen Weile zur Verfügung. Keine Änderungen gibt es hingegen bei Apple Pay bzw. der Apple Card, hier ist man weiterhin auf Goldman Sachs bzw. MasterCard und Visa angewiesen. In absehbarer Zeit ändere sich daran auch nichts, so Bloomberg. Dennoch sei Apple Pay Later als Teil von " Projekt Breakout " zu sehen – der Gründung einer Apple-Bank.Bei der Verwendung von Apple Pay Later fallen für Nutzer keine Zinsen an. Dennoch profitiert Apple natürlich davon, wenn das Angebot in Anspruch genommen wird. Für alle Transaktionen via Apple Pay streicht Apple eine geringe Gebühr ein – und Apple Pay Later dient als Anreiz, sich häufiger für diese Zahlungsweise zu entscheiden. Zunächst ist das Angebot nur in den USA verfügbar, konkrete Angaben zu einer internationalen Ausweitung machte Apple leider nicht. Verwenden lässt sich die Funktion direkt über die Apple Wallet, welche aktuelle Zahlungspläne sowie bevorstehende Transaktionen auflistet.