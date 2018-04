Designkonzept für gebogenes iPhone: Fan-Entwurf erinnert an Nokia-Bananen-Handy

Design erinnert an Nokia-Kulthandy

The Matrix



Quelle: iDrop News Quelle: iDrop News



Die Gerüchte über mögliche Apple-Pläne, iPhones in Zukunft auch mit gebogenem Display anzubieten, sorgten in den letzten Tagen für reichlich Diskussionen in den einschlägigen Foren. Konkret geht es um eine Vertiefung in der Displaymitte. Mit der Marktreife der zugrundeliegenden Technologie ist laut Bloomberg frühestens in zwei Jahren zu rechnen. Wie entsprechend gebaute iPhones in der Praxis aussehen sollen, ist völlig offen.Designer Martin Hajek hat sich anlässlich der Meldungen Gedanken um die Optik eines gebogenen iPhones gemacht und das Ergebnis via iDrop News geteilt.Die Entwürfe von Hajek sehen dem Nokia 8110 und dessen bananenförmiger Bauweise ähnlich. Besondere Bekanntheit erlangte das Nokia-Modell durch die Verwendung im Hollywood-FilmWelchen Nutzen das im Vergleich zum iPhone 8 und iPhone X schmalere Gehäusedesign des Entwurfs hat, wird anhand der Renderbilder nicht ganz klar. Zumindest ließe sich ein solch kompaktes Gerät einfacher mit einer Hand bedienen als die aktuelle iPhone-Generation. Dafür ist das Display aber auch deutlich kleiner.Obwohl das Konzept interessante Ideen enthält, ist es unwahrscheinlich, dass Apple sich für ein ähnliches Design entscheidet – sofern es überhaupt jemals zur Gehäusemitte hin gebogene iPhones geben wird.