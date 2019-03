Der König ist wieder da: "Rolando" feiert sein Comeback

Vollständig überarbeitete Version

Am 3. April ist es soweit: Mit "Rolando: Royal Edition" erscheint eine deutlich aufpolierte und modernisierte Version des ersten weltweit populären iPhone-Spiels, das vor mehr als zehn Jahren Premiere feierte. Vorbestellungen sind ab sofort im iTunes-Store möglich.Der Beschreibung des Softwareherstellers HandCircus zufolge handelt es sich bei " Rolando: Royal Edition " um eine vollständig überarbeitete Version des Puzzle-Adventures. Es basiert auf einer völlig neuen Spiele-Engine und läuft mit 60 Bildern pro Sekunde auf aktuellen iPhones. Die Grafik des Spiels habe man ebenfalls komplett neu gestaltet, teilt HandCircus in der Präsentation im iTunes-Store mit: "Sämtliche Interaktionen, Parcours, Blumen, Trampoline, Bomben, Katapulte und Eichhörnchen wurden gründlich entstaubt und erstrahlen in neuem Glanz."Die Grundidee von "Rolando: Royal Edition": Das Königreich wurde von fremden Mächten besetzt und die Rolandos haben die Aufgabe, die Weisen aus der Gefangenschaft der Schattenwesen zu befreien. Dabei stoßen sie auf Fallen, müssen Rätsel lösen und begegnen vielen seltsamen Kreaturen. Begleitet wird dieses Abenteuer von einem Soundtrack aus der Feder des bekannten Produzenten und DJ "Mr Scruff".HandCircus hat dem Spiel, dessen frühere Version seit 2017 aus technischen Gründen nicht mehr verfügbar war, darüber hinaus vier neue Welten spendiert. Mit "Truppenziele" und "Werde eins mit der Welt" gibt es außerdem zwei neue Features, mit denen das Gameplay abwechslungsreicher werden soll.Vorbesteller zahlen im iTunes-Store für " Rolando: Royal Edition " zur Zeit 2,29 Euro. Ab 3. April, dem voraussichtlichen Erscheinungstermin, wird dann der reguläre Preis von zirka 7 Euro fällig. Die frühere Version war mit etwa 10 Euro deutlich teurer.