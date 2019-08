Demenz-Früherkennung mit dem iPhone: Gemeinsame Studie von Apple und Pharmakonzern

Sechs Millionen Demenzkranke in den USA

Im Rahmen der SIGKDD-Konferenz diskutiert die Fachwelt heute eine Studie, in der Forscher die Möglichkeit untersuchen, iPhone und Apple Watch zur frühzeitigen Erkennung demenzieller Defekte einzusetzen. Der kalifornische Hersteller arbeitet hierbei unter anderem mit dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Eli Lilly zusammen.Allein in den Vereinigten Staaten leben mehr als sechs Millionen Menschen mit einer Demenzkrankheit wie zum Beispiel Morbus Alzheimer. In Deutschland gibt es rund 1,7 Millionen Betroffene. Da sich diese Demenzerkrankungen nicht heilen lassen, sondern ihr Fortschreiten lediglich medikamentös verzögert werden kann, kommt der Früherkennung besondere Bedeutung zu. In der gemeinsamen Studie untersuchen Apple und Eli Lilly daher, ob beispielsweise die Art und Weise der Nutzung eines iPhones erste Anzeichen für eine beginnende Demenz liefern kann.In der ersten Phase der Studie fand das 15-köpfige Forscherteam heraus, dass Teilnehmer, bei denen der Verfall der kognitiven Fähigkeiten bereits eingesetzt hatte, langsamer und unregelmäßiger auf dem iPhone tippten als die gesunden Probanden. Zudem schickten sie weniger Textnachrichten und beteiligten sich seltener an Umfragen. Einem Bericht von CNBC zufolge betonen die Forscher allerdings, dass diese Ergebnisse noch keine langfristigen Vorhersagen erlauben, hierzu seien weitere Untersuchungen erforderlich.An der Studie nahmen 82 gesunde Personen sowie 31 Probanden in unterschiedlichen Stadien verschiedener Demenzerkrankungen teil. Alle erhielten von Apple jeweils ein iPhone, eine Apple Watch und einen Schlaftracker von Beddit, einem Tochterunternehmen des iPhone-Konzerns. Mit Hilfe dieser Geräte untersuchten die Forscher dann die Verhaltensweisen der Teilnehmer, um möglichen Unterschieden auf die Spur zu kommen. Neben Apple und Eli Lilly beteiligte sich an der Forschungsarbeit auch das Start-up-Unternehmen Evidation Health.