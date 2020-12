Das Rewind-Jahr 2020 im Rückblick – Die Technik-Highlights im Ranking der Redaktion

In nehme jetzt mal klare Worte in den Mund: 2020 war scheiße. Diese unsägliche Corona-Pandemie hat nicht nur viele Leben gekostet und unendliches Leid sowie Unsicherheit und Zukünftsängste verursacht, sie hat auch unsere Wirtschaft und damit unsere Gesellschaft im innersten schwer getroffen. Ich hoffe, dass die bevorstehenden Massenimpfungen das Dilemma so schnell wie möglich eindämmen oder zumindest deutlich entschärfen können. Die Konsequenzen aus Corona werden aber so oder so noch länger Nachwirkungen zeigen.Und dann ist da auch noch der mehr als bedauerliche Brexit…Immerhin können viele von uns sich zugute halten, die Köpfe nicht in den Sand gesteckt zu haben. Zwar gab es auch in der Technikwelt teils erhebliche Auswirkungen durch Covid zu spüren, doch vieles von dem, was 2020 vorgestellt wurde, war schließlich schon vor dem Ausbruch der Pandemie längst in Entwicklung. Bleibt abzuwarten, ob es in 2021 deswegen in einer Art verzögerter Reaktion weniger innovative Technologieneuheiten geben wird.In diesem Rückblick möchte ich Ihnen meine persönlichen Testhighlights im „Ranking“ präsentieren. Außer einem gab es keine echten Ausreißer. Aber manche Dinge haben einfach mehr als andere Eindruck hinterlassen. Die folgende, nicht absolute Reihenfolge, gibt Ihnen auch noch mal die Gelegenheit, eventuell verpasste Tests des ausklingenden Jahres zu entdecken.Los geht’s…Auf Platz 23 der 23 in diesem Jahr getesteten oder vorgestellten Produkte landet der große Outdoor Bluetooth-Speaker von Soundcast. Licht und Schatten zeichneten das Fazit. Unter dem Strich: Für über 200 Euro weniger liefert eine JBL Boombox 2 eindeutig mehr Partyspaß und das weitaus bessere Preis/Leistungsverhältnis. – Sorry Soundcast.Das LMP DataMobile Ultra SSD-Gehäuse hat im Test alle vom Hersteller gemachten Versprechen erfüllt und sich als kostengünstige und flexible Alternative zu anderen mobilen SSD-Laufwerken erwiesen. Kein Tool, nachdem man sich als begeisterter Technikfan die Finger leckt, aber eines, das in vielen Situationen praktische Dienste liefern kann.Der B&W PI3 In-Ear überzeugt mit seinem guten und sicheren Tragekomfort bei zielgruppengerechtem, sattem Klang, mit sehr fein auflösenden Mitten und Höhen, bei guter Räumlichkeit für In-Ears.Ein wirklich gelungener Bügelkopfhörer, der allerdings ein wenig Hässliches Entlein spielt und somit vermutlich oft unter dem Radar bleibt. Aus praktischer und klanglicher Sicht gibt es nichts zu bemängeln. Somit ein Underdog-Tipp.1MORE hat sich schon häufiger als sehr kompetenter Hersteller für In-Ears aller Art präsentiert. Die True Wireless ANC sind da keine Ausnahme. Technisch und klanglich machen die True Wireless ANC so gut wie alles richtig. Zudem sehen die kleinen schwarzen Ohrstöpsel wirklich hochwertig aus und sind top verarbeitet. Das ist wirklich eine Empfehlung wert. 18. KEF LS50 Wireless II Meta (nicht getestet)Die neuen LS50 Wireless II von KEF gehören sicherlich zu den wichtigsten Streaming- und Lifestyle-Produkten des Jahres für Nutzer mit gehobenem Anspruch. Mehr als nur ein „Facelift“.Eine bessere Kombination aus Funktionsumfang, Performance, Auswahl an hochwertigen und kompakten Objektiven findet sich sonst kaum. Die E-M1 Mark III ist für Four-Thirds-User eine der besten Kameras überhaupt.Ein kleines und mit 92 Euro sehr bezahlbares Mini-Carbonstativ, dass aber einen ungeheuren Nutzen bei zugleich sehr hoher Qualität bietet.