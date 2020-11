Das "One more thing" – Event live ansehen und mitfiebern

Apple.com – als Livestream

Einmal mehr lädt Apple zur spannenden Online-Zusammenkunft, auf der es wichtige Themen zu besprechen gibt. Am heutigen Abend steht aber mehr auf der Agenda, als einfach nur neue Hardware zu zeigen. Stattdessen handelt es sich um eine der wichtigsten Veranstaltungen der Mac-Geschichte, denn allzu häufig gibt es derlei weitreichende Ankündigungen nicht. 15 Jahre nach dem letzten Architekturwechsel zeigt Apple, wie die Mac-Zukunft auf Basis hauseigener Prozessoren aussieht. Apples Chips kannte man bis dato zwar aus iPhone und iPad – bzw. seit Juni aus dem "Developer Transition Kit" – dedizierte Mac-Chips debütieren allerdings erst jetzt. Mit großer Spannung blickt die Technikwelt daher auf Apples bevorstehendes Event, welches um 19 Uhr unserer Zeit beginnt. Da man in diesem Herbst viel Event-Routine sammeln konnte, dürften die Übertragungsformen den meisten bekannt sein.Apple begrüßt Besucher von Apple.com mit einem großen, farbig hinterlegten Unternehmenslogo sowie dem Hinweis, dass um 10 Uhr pazifischer Zeit ein Event ansteht. Die einzelnen Landesversionen des Webauftritts zeigen die jeweilige Ortszeit an, verweisen für die Live-Übertragung allerdings auf die US-Seiten. Gleichzeitig stellt Apple den Stream über das Apple TV zur Verfügung.Auch den eigenen YouTube-Kanal bedient Apple einmal mehr, um dort ebenfalls mit einer Live-Übertragung aufzutreten:Selbstverständlich lassen wir uns den heutigen Abend ebenfalls nicht entgehen, denn als langjährige Mac-Hasen ist die MTN-Redaktion ganz besonders gespannt auf das Event. Kurz vor 19 Uhr geht der gewohnte Live-Ticker an den Start, der zeitnah und in deutscher Sprache über alle Geschehnisse berichtet. Gleichzeitig erscheinen auf der normalen Seite schnellstmöglich fertige Artikel zu den Neuerungen, die sich dann direkt auch ausführlich kommentieren und diskutieren lassen.Wir wünschen allen Teilnehmern einen spannenden Abend – bis dann wohl einige Monate lang keine Apple-Events mehr anstehen.