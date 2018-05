Clips für iOS: Apples mobiler Videoeditor erhält WM-Update

Clips

Fußballgrafiken für verschiedene Zwecke

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist längst kein Spektakel mehr, das sich auf Stadien und Fernsehübertragungen beschränkt. Auch im Einzelhandel werden wieder unzählige Unternehmen versuchen, Kunden mithilfe von gezielten WM-Aktionen auf die eigenen Produkte aufmerksam zu machen.Der App Store bildet da keine Ausnahme. Entsprechend bietet Apples mobiler Videoeditor(Store: ) in der neuen Version 2.0.4 einige Features, die sich am aktuellen Trend-Thema „Fußball-WM“ orientieren.Clips kommt anlässlich der Weltmeisterschaft mit einer Reihe von Fußballgrafiken inklusive eines animierten Stickers. Dazu kommen ein Etikett und ein Poster, dessen Text Nutzer beliebig ändern können. Die jeweiligen Elemente lassen sich von der Größe und Position her an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anpassen.Schon im letzten Update hat Apple der mit Version 2.0 runderneuerten Clips-App einige neue Funktionen hinzugefügt. Dazu gehören unter anderem vier zusätzliche Live-Titelstile mit überarbeiteten Schriften, Farben und Layouts.Clips 2.0.4 für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 11.1. Die Anwendung ist kostenlos verfügbar (Store: ).