CarPlay: Wie sich Apples Kartenlösung durch Google Maps ersetzen lässt

Google Maps für CarPlay freischalten

Allgemein > CarPlay

CarPlay-Nutzer mussten sich jahrelang mit Apples eigener Kartenlösung begnügen. Das hat sich mit der Veröffentlichung von iOS 12 geändert. Fortan funktionieren auch Navigationslösungen von Drittanbietern mit Apples Autoschnittstelle. Die Anbieter der jeweiligen Kartensoftware müssen ihren Navi-Dienst aber erst fit machen für CarPlay. Google Maps ist bereits für das Zusammenspiel mit der Schnittstelle optimiert.Wer Google Maps via CarPlay verwenden möchte, muss den Kartendienst erst über die Einstellungen von iOS 12 aktivieren:. Dort geht es über das gewünschte Automodell zur App-Übersicht. Das Icon von Google Maps lässt sich an einer beliebigen Stelle der App-Übersicht platzieren. Wenn der Anwender die Google-Lösung dauerhaft nutzen und auf Apples Karten verzichten möchte, kann er das Icon von Apple Karten auf die zweite App-Seite verschieben, um mehr Platz in der Hauptansicht für andere Tools zu schaffen.Die Integration von Google Maps in CarPlay klappt nur, wenn Nutzer außer iOS 12 auch die neueste Version der Navigations-App im Einsatz haben. Google Maps benötigt mindestens iOS 10 und ist kostenlos erhältlich (App Store: ).