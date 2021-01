CBS: Große Apple-Ankündigung steht bevor

Tim Cook: Jeder Beteiligte muss ich verantworten

Gegenüber Medienvertretern hat Apples CEO Tim Cook angedeutet, dass eine große Ankündigung bevorsteht. Diese soll am Mittwoch dieser Woche erfolgen – so Cook im Gespräch mit Gayle King von " CBS This Morning ". Worum es sich bei jenem "Big Announcement" allerdings handelt könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Lediglich eine Sache steht fest, so CBS. Apple werde kein neues Produkt vorstellen, stattdessen handle es sich um ein anderes Thema. Das Interview wurde noch nicht veröffentlicht, dieses erscheint ebenfalls erst morgen (Mittwoch). Damit entsteht eine ziemlich spannende Situation, denn normalerweise sind Apples Ankündigungen immer direkt mit dem Produkt-Portfolio verbunden. Ausnahmen gibt es nur wenige – eine davon war beispielsweise, dass Apple nach vielen Jahren erstmals wieder Dividende bezahlt (2012). Stattdessen scheint es sich wohl um eine Positionierung politischer bzw. gesellschaftspolitischer Natur zu handeln.Ein anderes Thema des Interviews wurde ebenfalls bekannt. Tim Cook nahm Stellung zu den besorgniserregenden Entwicklungen in den USA, welche sich am 6. Januar ereigneten. An jenem Tag hatten militante Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt – eine Aktion, welche Cook verurteilt. Seiner Ansicht nach müssen alle Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden. Es sei extrem wichtig, gegen die Beteiligten vorzugehen. Auch wenn Cook es nicht explizit in Worte fasst, erkennt man doch deutlich, wie wenig er vom Verhalten des Präsidenten hält – und dass die " merkwürdige Beziehung " nun zum Ende gekommen ist.Als er explizit nach der Rolle des scheidenden US-Präsidenten gefragt wird, der mehr oder weniger unverhohlen zu Widerstand aufgerufen hatte, heißt es von Cook erneut: Jeder müsse sich für die Taten verantworten, denn niemand stehe über dem Gesetz. Genau dies sei eine großartige Eigenheit der Nation. Die große Ankündigung ("Apple's initiative"), welche CBS im Beitrag erwähnt, könnte sich daher durchaus um das aktuelle Geschehen in den Vereinigten Staaten drehen. Da Apple unter Tim Cook deutlich politischer wurde, wäre es durchaus denkbar, dass Apple in irgendeiner Form Demokratie- bzw. Bürgerrechtsbewegungen nachdrücklich unter die Arme greift.