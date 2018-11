Black Friday Teil 3: Filme und Apps für iPhone, iPad und Mac

Für alle Angebote gilt

Neben einer Photoshop-Alternative gibt es für (Hobby-)Fotografen auch ein Tool für EXIF-Informationen der Bilder und eines zum Erstellen von Comics auf deren Basis. Wer gerne draußen unterwegs ist, findet in der Offline-Karten-App und einem Nahbereichs-Reiseführer passende Software. Foto- und Terminverwaltungsprogramme erleichtern die tägliche Arbeit.Unter den Filmen ist eine oscar-prämierte Dokumentation, ein Action-Science-Fiction und eine nominierte Liebesgeschichte, auch Freunde heiterer Comedy finden das richtige in der Auswahl. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 21,99 Euro (ab iOS 11.1)Professionelle Fotobearbeitung gelingt mit Affinity Photo, die App bietet dazu seitenweise Funktionen.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)In der Brettspiel-Umsetzung (Spiel des Jahres 2003) wetteifern die Spieler um den Bau des schönsten Palastes – alleine gegen die KI oder im Multiplayer.statt 5,49 Euro (ab iOS 8.1)Mit seinen Fotos einen fetzigen Comic gestalten – das funktioniert in der dritten Auflage der App besser denn je.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Alle EXIF-Daten samt Geotagging der Bilder auf dem Gerät oder in der Cloud lassen sich mit dem Viewer entfernen und anzeigen.statt 5,49 Euro (ab iOS 11)Die preisgekrönte Kalender-App bietet unter vielen anderen Features die Eingabe von Terminen per Diktatfunktion.statt 10,99 Euro (ab iOS 8)Hoch detaillierte und einfach zu verwendete Offline-Karten bietet Galileo Outdoor-Fans. Diese können GPS-Tracks aufzeichnen und Lieblingsplätze markieren.statt 7,99 Euro (ab iOS 8)Prozessdiagramme und Monitoring von komplexen Prozessen sind die Kernaufgaben dieser App. Dabei lassen sich Gantt-Charts und PERT-Diagramme erstellen.statt 16,99 Euro (ab iOS 9)Manuskripte und übertragungsfertige Drehbücher können Autoren mit dieser Lösung erstellen. Dazu bietet sie Karten für Plot und Charaktere sowie vieles mehr.statt 4,99 Euro (ab iOS 12)Über Touchpad bedient man den Mac mithilfe des iPhones oder iPads. Dazu stehen Multitouch-Gesten, Navigation und spezielle Medientasten zur Verfügung.statt 10,99 Euro (ab iOS 9)Das Fotoarchiv bietet sich an, um Bilder auszusortieren oder umzuschichten. Fotos lassen sich dazu zwischen Kameraverlauf und App hin- und herschieben.statt 3,49 Euro (ab iOS 11)Per intelligenter, lokaler Suche finden App-Nutzer interessante Standorte in der Nähe. Der Reiseführer unterstützt die Apple Watch.statt 6,99 Euro (ab iOS 11)Yoink speichert schnell und einfach Objekte für die spätere Verwendung. Damit muss man für den Transfer nicht mehr zwischen den Apps hin- und her wechseln.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.7)Der Photoshop-Konkurrent verschmelzt professionelle Bildbearbeitung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer Fülle leistungsfähiger Funktionen.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.8)Der Katalog liest automatisch Speichermedien ein und bietet eine leistungsfähige Datenbank mit allerlei Features – etwa einem "superschnellen" Suchalgorithmus.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.11)Das Programm, das extra für den Mac entwickelt wurde, gehört dank seiner mächtigen Funktionen zu den besten Kalender-Suiten überhaupt.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.11)Der angeblich schönste Netzwerk-Scanner überhaupt bietet viele Werkzeuge zur Messung und Analyse.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.10)Mit der "Foto-Schere" schneiden Anwender mit wenigen Schritten Hintergründe aus Fotos heraus oder ersetzen sie.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.12)Wo auch immer man ist, mit diesem Programm verbindet man sich mit dem Rechner zuhause und kann ihn fernsteuern – Internet vorausgesetzt.statt 9,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Musikdokumentation mit Amy Whinehouse, Peter Doherty, Mark Ronson. Regisseur: Asif KapadiaRotten Tomatoes: 95%, Metacritic: 85Als bester Dokumentarfilm mit einem Oscar ausgezeichnet, beschäftigt er sich mit dem Leben des Ausnahmetalents.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Komödie mit Keegan-Michael Key, Gillian Jacobs, Mike Birbiglia. Regisseur: Mike BirbigliaRotten Tomatoes: 98%, Metacritic: 83Urkomischer Film über das Streben nach den eigenen Träumen. Im Plot schafft plötzlich einer der Mitglieder einer herumreisenden Comedy-Truppe solo den Durchbruch.statt 11,99 EuroDrama mit Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas. Regisseur: Jeff Nichols.Rotten Tomatoes: 90%, Metacritic: 791958 kommen die schwarze Mildred und der weiße Richard zusammen – sehr zum Missfallen der Gesellschaft und gegen der Gesetzeshüter.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Thriller mit Kristen Steward, Kars Eidinger, Sigrid Bouaziz. Regisseur: Olivier Assayas.Rotten Tomatoes: 88%, Metacritic: 77Die Einkäuferin für Stars versteht sich als Medium Verstorbener. Plötzlich erhält sie mysteriöse Nachrichten von einem unbekannten Absender.statt 14,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Action mit Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Tye Sheridan. Regisseur: Steven Spielberg.Rotten Tomatoes: 72%, Metacritic: 642045 steht die Welt am Rande des Zusammenbruchs, doch die Leute flüchten in das VR-Universum Oasis. Eine wilde Jagd nach einem versteckten Vermögen beginnt.