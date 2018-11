Black Friday 2018 steht vor der Tür: Schnäppchen, Rabatte, Angebote

Händler

Der Black Friday und angeschlossene Aktionen stehen vor der Tür. Dabei können Kunden massiv sparen, die Hersteller, Elektromärkte und Einzelhändler räumen in der betreffenden Woche und an dem namensgebenden Freitag satte Rabatte ein. Amazon startete schon zu Beginn der Woche, 12.11. mit dem "Countdown" – der Höhepunkt liegt auf dem "Cyber-Monday" am 26.11.2018.Als Alternative zum Black Friday etablierte der Online-Händler den Cyber Monday, der am Montag nach dem Black Friday stattfindet. Dieses Jahr startet Amazon seinen Rabattreigen am 19. November und endet einschließlich am 26. November. In dieser Zeit haut Amazon 55.000 Blitzangebote heraus, also läuft alle 5 Minuten läuft ein Angebot aus. Dementsprechend hat der Versandgigant auch am Black Friday gute Angebote, der Höhepunkt liegt aber nach wie vor auf dem 26.11., dem Montag danach. Doch damit nicht genug. Schon in dieser Woche hat Amazon mit Schnäppchenangeboten unter der Bezeichnung Countdown Cyber-Monday-Woche gestartet – inklusive kostenloser Testphase für Amazon Prime über den ganzen November hinweg.Speziell für Zubehör und Komponenten wie RAM oder SSDs offeriert auch Alternate eine große Auswahl. Der Technikhändler bietet mittlerweile aber auch Werkzeug, Fahrräder und Gartenbedarf an.Der Spezialist für Apple-Zubehör, Arktis lässt sich ebenfalls nicht lumpen und startet ab Donnerstag um 12 Uhr seine Sonderaktion.Der Technikhändler, der ursprünglich aus dem Bereich Elektronik-Bauteile kommt, hat seine "Black Week" bereits begonnen und bietet täglich einen Preisschocker, sowie diverse Angebote nach Kategorien sortiert.Wer sich für aktuelle Hardware mit dem angebissenen Apfel interessiert, schaut am Besten bei den Aktionen der Händler Cyberport Mactrade oder eben Amazon vorbei. Auch Comtech räumt die Lager pünktlich zum 23.11. – zum "Super Friday Sale".Das Versandhaus, das sich zur großen Handelsplattform für Waren aller Art gemausert hat, beginnt ebenfalls seinen Ausverkauf einige Tage früher. Zusätzlich sparen Neukunden 10 Euro und die Versandkosten mit dem Gutscheincode 84555. Bis zum 10.12. bietet Otto 0%-Finanzierung mit bis 12 Monaten Laufzeit an. Saturn bietet bereits in der Vorwoche zum Black Friday kräftige Preisnachlässe. Im letzten Jahr war Original-Apple-Hardware zwar davon recht stark ausgenommen, allerdings sind die Märkte eine gute Anlaufstation für Zubehör aller Art – auch im höherpreisigen Segment. Wer mag, kann sich vorher schon auf der Saturn-Seite das passende aussuchen und ersehen, ob es im Markt der Wahl vorhanden ist. Dementsprechend bietet sich der Kauf in den Märkten vor allem für Kunden an, die das Produkt mal in der Hand halten und direkt mitnehmen möchten. Ähnliches gilt für Konzernschwester Mediamarkt , die den Tag mit der Aktion "Red Friday" betiteln.Auch der Mobilfunkanbieter Telekom macht bei dem Schnäppchen-Reigen mit . Zur Einstimmung hat das Unternehmen drei Pakete aus Apple-Zubehör geschnürt, die um ein Viertel günstiger zu haben sind. Was der Telefon-Riese zum Black Friday selbst anbietet, steht bisher in den Sternen. Es ist aber gut möglich, dass es iPhones oder Apple-Zubehör günstiger gibt.Apple-typisch reduziert der Mac-Hersteller seine Gerätschaften nicht, aber – so war es zumindest im letzten Jahr – Apple "verschenkt" iTunes-Geschenkkarten dazu. Allerdings waren 2017 für 150-Euro-Karten nur Geräte der Vorjahresserien qualifiziert: iPhone 7, Apple Watch Series 1 und die in die Jahre gekommenen MacBooks. Was Apple am Black Friday 2018 im Store bietet, liegt noch im Dunkeln.Auch der Produzent der berühmten Office-Suite hat Top-Angebote zum Black Friday. Natürlich betrifft das vorallem Hardware aus dem Hause, aber auch Software und Zubehör bietet der Konzern aus Redmont am Black Friday günstiger an.Der koreanische Elektronikriese mit Produkten von der Uhr bis zur Waschmaschine soll am Black Friday ebenfalls einige interessante Schnäppchen vorlegen. Ansonsten gibt es momentan bis zu 250 Euro Cashback für ausgewählte Produkte. BundleHunt gibt die Möglichkeit sich im Holiday-Bundle zum Schnäppchenpreis, aus 46 Mac-Apps die passenden zusammenzustellen. Auch von Humblebundle erwarten wir Spezial-Pakete zum magischen Datum. Zudem legt Steam seine Herbstangebote wieder auf die letzte Novemberwoche, um damit den Black Friday zu bedienen.