BioShock Remastered im Mac App Store verfügbar

Mit etwas Verzögerung ist die Neuauflage des ersten BioShock-Spiels endlich im Mac App Store verfügbar. Zunächst war BioShock Remastered nur für Windows-PCs und Spielekonsolen, bis dann Feral Interactive vor einem Monat eine Mac-Version ankündigte. Die Neuauflage ( ) verspricht eine hochauflösende und detaillierte 3D-Grafik sowie atmosphärische Licht- und Schatteneffekte.Inhaltlich erzählt natürlich auch die Remastered-Version die anspruchsvolle Geschichte von der düsteren Unterwasserstadt Rapture, in der jede Handlung des Spielers am Ende auf ihn zurückfallen kann. Dank der technischen Modernisierung mit Full-HD-Auflösung tauchen Spieler noch etwas tiefer in das Geschehen ein.Allerdings benötigt dies ein halbwegs aktuellen Mac mit genügend Grafikleistung. Hierzu zählen alle iMacs ab Ende 2013, der aktuelle Mac Pro in allen Varianten, 15" MacBook Pro ab Ende 2013 sowie das aktuelle 13" MacBook Pro von Ende 2016. Einige Modelle vorheriger Generationen erfüllen laut der App-Beschreibung ebenfalls die Leistungsanforderungen.Neben der notwendigen Mindestleistung, was unter anderem einen 2,4 GHz Core-i5-Prozessor und 8 GB RAM beinhaltet, ist außerdem das macOS 10.12.5 Sierra für BioShock Remastered erforderlich. Der Preis für BioShock Remastered liegt im Mac App Store bei 21,99 Euro und ist auch zu zahlen, wenn bereits die ursprüngliche Version im Mac App Store gekauft wurde.