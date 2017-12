Best of 2017: Apple kürt die beliebtesten Apps und iTunes-Inhalte des Jahres

App Store

iPhone iPad Mac Meistverkaufte App Blitzer.de PRO GoodNotes 4 - Meistverkaufte Spiel Plague Inc. Minecraft - Meistgeladene App WhatsApp WhatsApp - Meistgeladene Spiel Super Mario Run Super Mario Run - App des Jahres Enlight Videoleap Affinity Photo Aurora HDR Spiel des Jahres Splitter Critters Hidden Folks The Witness

iTunes Store

Bestenliste 1. Platz 2. Platz Musiktitel Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) "Despacito" [anhören] Ed Sheeran "Shape of You" [anhören] Musikalbum Ed Sheeran "÷" [anhören] Shindy "DREAMS" [anhören] Film Rogue One: A Star Wars Story Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Serie Game of Thrones Homeland Podcast SWR2 Wissen Bayern 2 radioWissen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so küren in bewährter Tradition viele IT-Unternehmen die beliebtesten Inhalte des Internets. Auch Apple hat sich die internen Charts angeschaut und eine Bestenliste für App Store und iTunes Store zusammengestellt. Dabei trifft man auf einige bekannte Gesichter, die auch schon im vorherigen Jahr dank ihres Erfolges ganz oben platziert waren.In Deutschland werden die iOS-Charts des App Store von wenigen Apps und Spielen dominiert, die dementsprechend natürlich auch zu den beliebtesten ihrer Zunft gehören. Auffällig sind hier insbesondere der Messenger WhatsApp und das Nintendo-Spiel Super Mario Run, beide sowohl auf iPhone als auch iPad auf dem Spitzenplatz. Zusätzlich zu den Charts hat Apple in der App-Store-Redaktion auch App und Spiel des Jahres gekürt, hierbei sowohl für iPhone und iPad als auch für den Mac.Hinter den Top-Platzierungen in den iOS-Charts folgen noch weitere interessante App-Titel. Hierzu zählen auf dem zweiten Platz unter anderem Monopoly Wort Guru und YouTube Auch im iTunes Store hat Apple einige Charts für die erfolgreichsten Inhalte in Deutschland zusammengestellt. Hierbei erfolgt natürlich die Unterscheidung zwischen Musik, Film, Serien und Podcasts.