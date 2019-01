Berichte aus der Lieferkette: Neues iPad mini und überarbeitetes iPad könnten bald erscheinen

Seit September 2015 unverändert

Im Verlauf der ersten sechs Monate dieses Jahres könnte Apple eine neue Version des mittlerweile etwas angestaubten iPad mini 4 vorstellen. Das legen aktuelle Berichte aus dem Umfeld von chinesischen Displayproduzenten nahe. Außerdem plant Cupertino offenbar, darüber hinaus ein überarbeitetes iPad auf den Markt zu bringen.Das iPad mini 4 wird seit September 2015 in unveränderter Form verkauft. Viele Liebhaber des kleinen Tablets wünschen sich eine technische Aktualisierung, denn das mehr als drei Jahre alte Modell mit der 7,9-Zoll-Diagonale arbeitet noch mit dem nicht mehr ganz aktuellen A8-Prozessor. Die sechste Generation des iPad wurde hingegen schon 2018 mit dem A10 ausgestattet.Einem Bericht von DigiTimes zufolge hat Apple allerdings vor kurzem bei den Herstellern General Interface Solution (GIS) und TPK Holding in nennenswerten Stückzahlen Displays für neue iPad-Modelle bestellt. Sowohl GIS als auch TPK rechnen daher in den kommenden Monaten mit stabilen bis steigenden Absatzzahlen. Berichte aus dem Umfeld der beiden Unternehmen besagen, dass GIS etwa 40 Prozent der für die neuen iPad-Modelle benötigten Touchpanels liefern wird. TPK und der Hersteller O-film Technology sollen sich die restlichen 60 Prozent teilen.Durch die neuen Meldungen verdichten sich die Hinweise, dass Apple spätestens im Frühsommer sowohl ein neues iPad mini als auch ein 10-Zoll-iPad präsentieren wird. Über entsprechende Pläne hatten in den vergangenen Wochen bereits die Zeitung "China Times" und der in Apples Lieferkette gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo berichtet. Einzelheiten zu Technik und Ausstattung der neuen Modelle sind allerdings bislang nicht in die Öffentlichkeit gelangt.Angeblich wird Cupertino das überarbeitete iPad mini zu günstigen Preisen anbieten. Was das bedeutet, bleibt abzuwarten. Zurzeit kostet das iPad mini 4 in Deutschland mindestens 429 Euro. Im Vergleich zum 9,7-Zoll-iPad für mindestens 349 Euro ist das für den kleinen Bruder ein stolzer Preis.