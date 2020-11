Bericht: MacBook Pro mit neuem Design bereits 2021

Neue MacBooks, neues Design

Ebenfalls denkbar: Überarbeiteter iMac und Mac Pro

Vor zwei Wochen läutete Apple eine Zäsur ein: In einem vorproduzierten Video des Events „One more thing“ präsentierte der Konzern gleich drei neue Macs – ihnen ist gemein, dass sie auf Apples hauseigenen M1-Chip setzen. Das Unternehmen verspricht deutlich gestiegene Akkulaufzeiten in seinen Notebooks und enorme Leistungssprünge im Vergleich zu den Intel-Vorgängern – was wir im Rahmen unterschiedlicher Benchmarks (zum Beispiel hier und hier ) durchaus bestätigen können. Insofern gab das Event berechtigten Anlass für viele Anwender, den Kauf eines der neuen Geräte zu erwägen, sofern sie nicht auf ein neues Design hofften: Tatsächlich geht mit der technologischen Entwicklung vorerst keine Änderung am Erscheinungsbild der Macs einher. Manche Nutzer werten das als verpasste Chance – Apple könnte aber recht bald nachlegen.2020 war für Anhänger des Macs ein großes Jahr: Apple stellte auf ARM-Prozessoren um. Änderungen am Design nahm das Unternehmen hingegen nicht vor – was eine bewusste Entscheidung gewesen sei, um den Fokus auf die Performance und die Akkulaufzeit zu lenken. MacRumors verweist nun auf einen Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo: Dieser erklärte, dass Apple nun im Jahresturnus neue Prozessoren im Mac verbauen könnte – eine Entwicklung, wie wir sie bereits von anderen Geräten wie dem iPhone kennen. Kuo bezieht sich aber auch auf ein neues Erscheinungsbild der Produkte: Bereits im nächsten Jahr sollen die MacBooks mit einem neuen Design versehen werden. Im Bericht findet jedoch keine Erwähnung, welche Modelle konkret betroffen sind.Allerdings erklärte der Analyst bereits im Juli dieses Jahres, dass neue MacBook-Pro-Modelle mit Apples ARM-Prozessoren im späten zweiten oder dritten Quartal 2021 auf den Markt kommen. Dabei handele es sich um eine 14 sowie 16 Zoll große Variante des MacBook Pro. Kuos Voraussagen weisen eine durchaus ansehnliche Erfolgsbilanz auf, wenngleich manche Gerüchte von einem iMac mit 24 Zoll und Mac Pro für 2021 ausgehen. Diese sollen ebenfalls einer optischen Generalüberholung unterzogen werden. Wer sich also am Design der aktuell verfügbaren MacBooks sattgesehen hat, sollte vielleicht noch ein Jahr mit dem Kauf eines neuen Geräts warten.