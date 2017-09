BeatsX-Konkurrenz: Shure präsentiert Bluetooth-In-Ears

8 Stunden Laufzeit und 10 Meter Reichweite

Geräuschisolierende Ohrpassstücke

Klangspezialist Shure hat erstmals Bluetooth-Varianten der etablierten In-Ear-Kopfhörer SE112 und SE215 vorgestellt. An den neuen BeatsX-Konkurrenten SE112-BT1 und SE215-BT1 selbst wurde kaum etwas geändert. Es kommt nur statt des klassischen Verbindungskabels ein mit den beiden Ohrhörern verbundenes Bluetooth-Modul hinzu.Sowohl der SE112-BT1 als auch der etwa höherpreisige SE215-BT1 bieten den Bluetooth-Standard 4.1. Der Hersteller gibt eine Reichweite von maximal 10 Metern an. Eine Akkuladung soll je nach Nutzungsverhalten bis zu 8 Stunden durchhalten. Beide Modelle lassen sich mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln, damit Nutzer zum Beispiel unterbrechungsfrei vom Schreibtisch zum Workout wechseln können.Die integrierte Drei-Tasten-Fernbedienung bietet ein integriertes Mikrofon zur Anrufannahme und ermöglicht die Nutzung des Sprachassistenten Siri.Shure definiert den Klangcharakter des SE112-BT1 als authentischen Sound mit tiefen Bässen. Bezüglich des SE215-BT1 schreibt der Hersteller: Satter, detailreicher Sound mit dynamischem Bass. Das geräuschisolierende Design der Ohrpassstücke soll Umgebungsgeräusche um bis zu 37dB abschirmen.Der SE112-BT1 ist ausschließlich in Schwarz verfügbar und kostet 99 Euro (UVP). Beim Modell SE215-BT1 kann der Kunde zwischen den Farben Schwarz, Blau und Weiß wählen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 139 Euro. Beide Varianten sollen noch im September erscheinen.Der Bluetooth-Adapter ist auch separat erhältlich , um beispielsweise Besitzern des Shure SE215 ein Wireless-Upgrade zu ermöglichen.