Beats Studio 3 Wireless mit W1-Chip vorgestellt

Gut ein Jahr nach Vorstellung des W1-Bluetooth-Chip für die AirPods und kabellose Beats-Kopfhörer kommt dieser nun auch dem kabellosen High-End-Modell von Beats zugute ( ). Die Beats Studio 3 Wireless sind klassische ohrumschließende Kopfhörer die über verschiedene Funktionen für einen ungestörten Musikgenuss verfügen.So beherrschen die Kopfhörer dank des W1-Chip eine effektive Bluetooth-Übertragung in hoher Audio-Qualität und sollen dabei eine besonders stabile Übertragung bieten. Der ohrumschließenden Aufbau mit leichter Lüftung ist bereits von Haus aus geräuschisolierend. Zusätzlich gibt es aber auch noch eine Audio-Kalibrierung und mit Pure ANC eine adaptive Geräuschunterdrückung, die bei Bedarf im Bereich weniger Millisekunden einsetzt, sich aber auch ausschalten lässt.Neben der Musikwiedergabe, welche nach bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bzw. 22 Stunden bei Pure ANC alternativ mit dem beiliegenden Kabel inklusive Kabelfernbedienung fortgesetzt werden kann, beherrschen die Beats Studio 3 Wireless ebenso Telefonie und Siri-Sprachsteuerung. Wenn es unbedingt kabellos sein soll, der Akku aber leer ist, sollen bereits 10 Minuten Ladezeit ausreichen, um eine Akkulaufzeit von 3 Stunden zu erreichen.Die Steuerung der Kopfhörer bei kabellosem Betrieb erfolgt über die Multifunktionssteuerung direkt am Ohr. Nutzer haben die Möglichkeit, die Wiedergabe zu steuern und die Lautstärke zu regeln. Über fünf Mini-LEDs und Taster lässt sich im Spiegel oder nach dem Absetzen auch der aktuelle Ladestand des Akkus einsehen. Etwas überraschend ist das antiquierte Ladekonzept. Hier kommt statt Lightning- oder USB-C-Kabel noch ein altes Micro-USB-Kabel zum Einsatz.Die Beats Studio 3 Wireless werden ab Mitte Oktober hierzulande zum Preis von 349,95 Euro erhältlich sein. Im Apple Online Store lassen sich die Kopfhörer bereits vorbestellen . Typisch für Beats-Kopfhörer ist die Farbauswahl. Käufer können sich zwischen Blau/Silber, Rot/Silber, Schwarz, Asphaltgrau/Gold, Porzelanrosé/Roségold sowie Weiß/Gold entscheiden. Für den Transport gibt es noch eine Tasche dazu, in welcher die Beats-Kopfhörer zusammengeklappt verstaut werden können.