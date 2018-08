Bahnbrechende Apple-Produkte als Kissen: Plüschvarianten von iPhone, iPod und iMac

Ikonische Apple-Geräte in Kissenform



Quelle: Kickstarter Quelle: Kickstarter

Einige berühmte Apple-Produkte der letzten Jahrzehnte könnte es bald auch in Form von Kissen geben. Die entsprechende Kickstarter-Kampagne von Throwboy hat fünf Kissendesigns zum Ziel: Apple II (1977), Macintosh (1984), iMac (1998), iPod (2001) und iPhone (2007). Die Auslieferung soll im Januar 2019 starten.Throwboy bietet im eigenen Webshop bereits eine Reihe von Apple-spezifischen Kissen und T-Shirts an, darunter eine Polster-Variante des „Finder“-Icons. Das bei Kickstarter aufgeführte Kissenportfolio Iconic Pillow Collection befasst sich mit fünf der bahnbrechendsten Apple-Produkte, die das Unternehmen aus Cupertino entwickelte und die ihre Zeit maßgeblich prägten.Throwboy beweist Liebe zum Detail, da auch Details wie Lüfteröffnungen oder einzelne Tasten den Geräten originalgetreu nachempfunden sind. Die Plüschkissen haben alle ein Maß von ungefähr 33cm x 13cm x 33cm. Das Gewicht beträgt rund 450 Gramm und liegt damit in etwa auf dem Niveau eines aktuellen iPads.Kickstarter-Investoren bekommen eines der fünf Kissen für 27 US-Dollar, sobald die Produkte auf den Markt kommen. Der reguläre Verkaufspreis beträgt 33 US-Dollar. Zwei Kissen erhalten Investoren für 54 US-Dollar, alle fünf gibt es für 135 US-Dollar.