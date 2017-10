Auktion des BMW Z8 von Steve Jobs - 400.000 US-Dollar Erlös erwartet

Eine für den 6. Dezember angesetzte Auktion bei Sotheby's in New York lässt Apple-Enthusiasten aufhorchen. Unter dem schlichten Auktionsthema "Icons" kommt auch ein Stück Lebensgeschichte des verstorbenen Apple-CEO Steve Jobs unter den Hammer. Gebote in Höhe von 300.000 bis 400.000 US-Dollar werden für den BMW Z8 erwartet. Wie es sich für eine seriöse Auktionen gehört, ist die gesamte Originalausstattung enthalten und der Besitzerwechsel umfassend dokumentiert.Den BMW Z8 hatte sich Steve Jobs auch Anraten des befreundeten Oracle-CEO Larry Ellison im Jahr 2000 gekauft. Die Besonderheiten des luxuriösen Autos enden jedoch nicht nur beim Vorbesitzer selbst. Das Auto wurde nämlich am 1. April 2000 gebaut, was exakt auf den 23. Jahrestag der Firmengründung von Apple am 1. April 1976 fällt.Hinzu kommt eine luxuriöse Ausstattung mit Navigationssystem und Bordtelefon, die schon damals über den Listenpreis von 128.000 US-Dollar hinaus ging. Obwohl täglich in Verwendung, kam das Auto in den drei Jahren unter Steve Jobs und auch unter den zwei Besitzern danach nur auf einen Kilometerstand von ungefähr 25.000 Kilometern.Weiterführende Links: