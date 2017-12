Aufgabenverwaltung Things bietet zahlreiche Neuerungen

Die von Apple mit einem Design Award ausgezeichnete Aufgabenverwaltung Things bietet in der neuesten Version 3.3 zahlreiche Neuerungen, um beispielsweise schnellstmöglich neue Aufgabenlisten anzulegen. Nutzer können Nutzer hierfür in einer beliebigen Mail-App aus einer E-Mail heraus eine zugehörige Aufgabenliste generieren. Dazu muss die E-Mail allerdings an das persönlichen Postfach in der Things Cloud weitergeleitet werden.In der neuen Version wurde auch die gemeinsamen Bearbeitung von Aufgabenlisten verbessert. So lassen sich Aufgaben plattformübergreifend von Android oder Windows Phone an Things weiterleiten. Weiterhin können Nutzer hinterlegte Aufgaben auch an andere Nutzer delegieren. Um auch komplexe Workflows zu ermöglich, kann Things außerdem mit den Diensten IFTTT, Workflow und Zapier kombiniert werden.Um alle Neuerungen nutzen zu können, ist die Verwendung der Things Cloud notwendig. Dies muss in den Einstellungen aktiviert werden. Things benötigt mindestens iOS 10.0 und kostet für das iPhone 10,99 Euro . Die iPad-Version schlägt mit 21,99 Euro zu Buche. Die Mac-Version ist zum Preis von 54,99 Euro erhältlich.