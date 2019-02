Apples Testfahrer mussten am häufigsten die Kontrolle über autonome Fahrzeuge übernehmen

Apple steht in der Liste gefahrener Meilen pro Eingriff mit 1,1 Meilen am Ende der Tabelle.

28 Unternehmen testen autonome Fahrzeuge



Vielfältige Gründe relativieren Listenplatz



Das Department of Motor Vehicles (entspricht der deutschen Straßenverkehrsbehörde) hat Zahlen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass Apple-Fahrer am häufigsten in den autonomen Modus ihrer Testfahrzeuge eingreifen mussten. Das DMV hat rund 871 solcher „Auskopplungen” gezählt. Das entspricht einem Eingriff alle 1,1 Meilen (1,77 Kilometer). Allerdings schränken eine Menge Gründe die Relevanz der veröffentlichten Ergebnisse ein.Insgesamt sind über 321 Fahrzeuge im autonomen Testbetrieb von Dezember 2017 bis November 2018 auf kalifornischen Straßen unterwegs gewesen. General Motors führt bei der Anzahl der Testwagen mit 162. Apple liegt mit 62 Fahrzeugen auf dem zweiten Platz. Die nächsten Hersteller der Liste haben rund ein Dutzend Autos auf kalifornischen Straßen. Der überwiegende Teil besitzt jedoch nur eine niedrige einstellige Anzahl im öffentlichen Testbetrieb. Erstaunlicherweise liegt der Anteil an gefahrenen Meilen pro Auskopplung bei den Fahrzeugen des Autokonzerns GM mit 5204,9 sehr hoch. GM steht damit auf dem zweiten Platz der Liste. An der Spitze sitzt Googles Waymo-Projekt mit 11154,3 Meilen. Apple belegt mit einem Wert von 1,1 Meilen den letzten Platz.Im vorläufigen Bericht sieht man zwar, wie oft Fahrer die Kontrolle des autonomen Fahrzeugs übernommen haben, aber nicht warum. Gründe können in anspruchsvolleren Strecken der Apple-Autos liegen, in vorsichtigerer Fahrweise der Testpiloten oder dem ausgiebigen Testen eben genau des Kontrollübergangs. Allerdings zeichnet eventuell auch eine weniger ausgereifte Software dafür verantwortlich. Da die Unternehmen die Auskopplungen selbst melden und es auch verschiedene Ansichten gibt, was eine solche Kontrollübergabe ausmacht, sind die Zahlen zusätzlich mit Vorsicht zu genießen. Dennoch betonen Beobachter im Zusammenhang von Apples Listenplatz, der Konzern teste autonome Fahrzeuge noch nicht so lange wie andere Hersteller. Eventuell kann der vollständige Bericht des DMV Aufschluss über die Gründe geben. Dementsprechend sind die vorliegenden Informationen vorläufiger Natur, die endgültige Fassung hat die Behörde für Ende der Woche angekündigt.