Apples Support-App: Neue Benutzeroberfläche, zusätzlicher Entdecken-Bereich

Apple spendiert der hauseigenen Support-App für iPhone, iPad und iPod touch ein größeres Update. Außer den üblichen Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen hat der Konzern auch einiges an der Benutzeroberfläche getan. Zudem kommt der neue Bereich "Entdecken" hinzu.Die Benutzeroberfläche der Support-App wurde dem Designschema von iOS 11 angepasst. Nutzer sehen auf der Hauptseiteall ihre Apple-Hardware und verwendeten Softwaredienste in einer Liste. Per Fingertipp auf das jeweilige Gerät erhält der Nutzer die Möglichkeit, gezielt nach Supportthemen wiezu suchen und entsprechende Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.Der hinzugekommene Entdecken-Bereich sammelt Tipps und Hinweise für die Funktionsweise der jeweiligen iDevices sowie Macs des Anwenders. Apple beschreibt etwa, wie sich die Dateien-App in iOS 11 nutzen lässt und nennt die Voraussetzungen für gute Live Photos.Des Weiteren besteht fortan die Möglichkeit, alle verfügbaren Supportartikel über die Suchen-Funktionen gezielt nach bestimmten Inhalten zu durchstöbern. Apple Support 2.0 erfordert mindestens iOS 11 und ist kostenlos verfügbar (Store: ).