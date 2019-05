Apples Markenanmeldungen: Wie macOS 10.15 heißen könnte

Weiterhin hält Apple Markenschutz unter anderem für:

California

Mammoth (eine Ansammlung von Seen sowie eine Bergfront)

Diablo (Berg östlich San Franciscos)

Miramar (Vorort von San Diego, CA)

Monterey (Küstenstadt)

Shasta (Ort im zentralen Kalifornien, gleichzeitig Name eines Berges)

Farallon (Inselgruppe vor San Francisco)

Tiburon (Ort auf einer Halbinsel)

Tahoe (See)

Apple hatte einst einen ganzen Schwung an Katzennamen als Marke angemeldet – und diese über die Jahre hinweg for Mac OS X 10.2 Jaguar bis hin zu OS X 10.8 Mountain Lion verwendet. Ähnlich verfuhr Apple bezüglich namhafter Orte Kaliforniens. Eine lange Liste an Gebieten, Städten sowie typischen Tieren im Westen der USA gibt eine gewisse Ahnung, wie kommende Versionen von macOS heißen könnten. Den bei Surfern beliebten Küstenstreifen Mavericks sowie den Nationalpark Yosemite samt markantem Berg El Capitan, den Sierra-Gebirgsstreifen (10.12 sowie 10.13 als "High Sierra) und die Mojave-Wüste arbeitete Cupertino bereits ab, weiterhin gibt es im Marken-Portfolio aber viele weitere potenzielle Namen. Wir werfen einen Blick darauf, welche Bezeichnungen Apple aus diesem Fundus noch hervorkramen könnte.Mojave, Sequoia, Sonoma und Ventura hatte Apple erst im vergangenen Herbst registriert beziehungsweise verlängert. Bei Sonoma und Ventura handelt es sich um Städte des nördlichen Kaliforniens, bei Ventura um einen bekannten Surfort im Süden. Die Wüste Mojave ist bekanntlich bereits als Namenspatron von macOS 10.14 in Verwendung.Aus dem Themenumfeld der Nationalparks bleiben "Redwood" und "Sequoia" übrig – gleichsam die Bezeichnung der Parks als auch der markanten Riesen-Bäume mit mehr als 100 Metern Höhe sowie Stämmen mit bis zu sieben Metern Durchmesser.Napa (das berühmte Weinanbaugebiet mit seinen vielfach ausgezeichneten Weinen) und Big Sur (ein Küstenstreifen im Süden) wären als Systemnamen ebenfalls möglich. An Tiernamen beinhaltet Apples Markensammlung die Einträge Redtail, Condor und Grizzly. Gewissheit gibt es am kommenden Montag, wenn Apple macOS 10.15 erstmals der Öffentlichkeit zeigt.